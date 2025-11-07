Скажіть це сусідам: у вашій квартирі може бути холодно через їхню помилку

За кілька рухів можна зробити теплішим цілу дев’ятиповерхівку

Проблеми з теплом цієї зими можуть виникнути не лише через обстріли та нестачу газу, а й через стан систем опалення всередині будинків. Поліпшити ситуацію із цим можуть самі мешканці.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла експертка з ЖКГ, тарифоутворення, субсидування, містобудування Христина Ненно.

Вона пояснила, що деякі мешканці неналежним чином готуються до опалювального сезону. Наприклад, у частині дев’ятиповерхівок у мешканців останніх поверхів є спеціальні краніки, які вони повинні відкрити при подачі опалення, щоб стравити повітря та рідину і позбавиться повітряної пробки. Бо вона заважає циркуляції теплоносія.

Якщо вони її не зливають, то немає там опалення, наприклад після п’ятого поверху. Але коли стравлюєш, то там просто коричнево-помаранчового кольору рідина виливається. І я тільки можу уявити, що там у цих трубах. І питання, скільки іржі, піску, жижі у тих батареях у кожного каже Ненно

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Верховній Раді планують ухвалити законопроєкт про здійснення комплексної реконструкції кварталів застарілого житлофонду.