Під обстріл потрапили дитячий садок та багатоповерхівки. Вночі Росія вдарила по Запоріжжю та Харківщині (фото)

Олена Руденко
Новина оновлена 07 листопада 2025, 06:36
Мобільна група збиває "шахеди". Фото Колаж "Телеграф"

На щастя, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих

В ніч на п'ятницю, 7 листопада Росія атакувала Україну безпілотниками. Під ударами опинилися Чугуїв Харківської області та Запоріжжя.

Що треба знати:

  • Росія не припиняє нічних ударів по Україні
  • В ніч на п'ятницю ворог обстріляв Чугуїв та Запоріжжя
  • В обох містах є пошкодження, люди, на щастя, не постраждали

Чугуїв

Ворог атакував місто близько опівночі. Мер Чугуєва Галина Мінаєва поінформувала у Telegram, що ворог спрямував на місто понад 10 безпілотників. За попередніми даними, пошкоджено цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучань винила сильна пожежа.

Запоріжжя

Вибухи пролунали також близько опівночі, перед ними міський голова Запоріжжя Іван Федоров попереджав про загрозу застосування ворогом ударних дронів. Через обстріл у в одному з районів Запоріжжя у багатоповерхівках та дитячому садочку вибито вікна, повідомив мер.

Наслідки удару по Запоріжжю 7 листопада
В будинках вибило вікна
Через атаку на Запоріжжя 7 листопада в будинках вибило вікна
Пошкоджені вікна
Авто у Запоріжжі, пошкоджене під час атаки РФ
Постраждали автомобілі
Иашина у Запоріжжі, пошкоджена в ході російського обстрілу
В автівці пошкоджене вікно

На щастя, обійшлося без постраждалих. Комунальники приступили до ліквідації наслідків одразу після відбою повітряної тривоги.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 6 листопада Росія задала масованого удару по місту Кам'янське. Дрона влучив у багатоповерхівку. Постраждало восьмеро людей.

