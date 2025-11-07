Под обстрелы попали детский сад и многоэтажки. Ночью Россия ударила по Запорожью и Харьковщине (фото)

К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших

В ночь на пятницу, 7 ноября, Россия атаковала Украину беспилотниками. Под ударами оказались Чугуев Харьковской области и Запорожье.

Что нужно знать:

Россия не прекращает ночных ударов по Украине

В ночь на пятницу враг обстрелял Чугуев и Запорожье

В обоих городах есть повреждения, люди, к счастью, не пострадали

Чугуев

Враг атаковал город около полуночи. Мэр Чугуева Галина Минаева проинформировала в Telegram, что враг направил на город более 10 беспилотников. По предварительным данным, повреждено гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий возник сильный пожар.

Запорожье

Взрывы прогремели также около полуночи, перед ними городской голова Запорожья Иван Федоров предупреждал об угрозе применения врагом ударных дронов. Из-за обстрела в одном из районов Запорожья в многоэтажках и детском саду выбиты окна, сообщил мэр.

В домах выбило окна

Поврежденные окна

Пострадали автомобили

В автомобиле повреждено окно

К счастью, обошлось без пострадавших. Коммунальщики приступили к ликвидации последствий сразу после отбоя воздушной тревоги.

