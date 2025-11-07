Укр

Под обстрелы попали детский сад и многоэтажки. Ночью Россия ударила по Запорожью и Харьковщине (фото)

К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших

В ночь на пятницу, 7 ноября, Россия атаковала Украину беспилотниками. Под ударами оказались Чугуев Харьковской области и Запорожье.

Что нужно знать:

  • Россия не прекращает ночных ударов по Украине
  • В ночь на пятницу враг обстрелял Чугуев и Запорожье
  • В обоих городах есть повреждения, люди, к счастью, не пострадали

Чугуев

Враг атаковал город около полуночи. Мэр Чугуева Галина Минаева проинформировала в Telegram, что враг направил на город более 10 беспилотников. По предварительным данным, повреждено гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий возник сильный пожар.

Запорожье

Взрывы прогремели также около полуночи, перед ними городской голова Запорожья Иван Федоров предупреждал об угрозе применения врагом ударных дронов. Из-за обстрела в одном из районов Запорожья в многоэтажках и детском саду выбиты окна, сообщил мэр.

Последствия удара по Запорожью 7 ноября
В домах выбило окна
Из-за атаки на Запорожье 7 ноября в домах выбило окна
Поврежденные окна
Автомобиль в Запорожье, поврежденный во время атаки РФ
Пострадали автомобили
Иашина в Запорожье, поврежденная в ходе российского обстрела
В автомобиле повреждено окно

К счастью, обошлось без пострадавших. Коммунальщики приступили к ликвидации последствий сразу после отбоя воздушной тревоги.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 ноября Россия нанесла массированный удар по городу Каменское. Дрона попал в многоэтажку. Пострадали восемь человек.

