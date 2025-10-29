Трагедія може повторитись? Яка проблема стоїть за вибухом у будинку у Хмельницькому

Вибух у будинку у Хмельницькому розкриває низку проблем, які потребують термінового вирішення

Нещодавно Хмельницький сколихнула трагедія — у дев’ятиповерховому будинку стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей та ще п’ять постраждали. Однак не виключено, що подібна ситуація може повторитись.

Що потрібно знати:

28 жовтня у житловому будинку на вулиці Тернопільській, 34/2 у Хмельницькому стався вибух, попередня причина — витік газу

Сьогодні неможливо достовірно оцінити технічний стан газопроводів у більшості будинків

Для запобігання подібним трагедіям необхідна повна інвентаризація газових мереж

Експерт з питань ЖКГ та енергетики Олег Попенко каже, що ключова проблема газових мереж полягає у критичному стані самих мереж, пише "Фокус".

З 2015 до 2023 року внутрішньобудинкові газопроводи практично не обслуговувалися. Причина — відсутність підзаконних актів та чітко затверджених НКРЕКУ договорів на обслуговування пояснив він.

Законодавчо було визначено, що роботи можуть виконувати лише сертифіковані компанії, проте механізми реалізації залишалися невизначеними. Таким чином, протягом восьми років мережі перебували у стані фактичного без контролю.

Сьогодні неможливо достовірно оцінити технічний стан газопроводів у більшості будинків. констатує експерт.

Попенко каже, що лише у 2025 році було прийнято необхідний пакет нормативних документів, які регулюють зону відповідальності за газові мережі у багатоквартирних будинках. Але навіть після цього ситуація залишається складною, оскільки мешканці будинків задаються питанням, чому вони мають платити компанії, яка призначила себе сама.

Це призводить до гострого конфлікту між ліцензованими операторами, які мають необхідний досвід, та співвласниками, які не довіряють системі.

У разі трагедії, наприклад, вибух у багатоповерхівці, за словами Попенка, відповідальність традиційно покладають на працівників газових служб. Однак сьогодні обслуговуванням можуть займатися не тільки облгази, а й будь-яка ліцензована компанія, визначена співвласниками або за умовчанням, якщо будинок знаходиться під керуванням компанії, що управляє.

Попенко підкреслив, що для запобігання подібним трагедіям необхідна повна інвентаризація мереж, прозорі договори та обов’язкове інформування мешканців про стан систем та відповідального оператора.

Без цього будь-яке обслуговування залишатиметься формальним, а ризики критичними. підсумовує Попенко.

Деталі трагедії у Хмельницькому

28 жовтня приблизно о 15:00 у Хмельницькому пролунав вибух у житловому будинку на вулиці Тернопільській, 34/2. Попередня причина – витік газу. Остаточні висновки ще не оприлюднені.

На околицях місця вибуху відключили електропостачання та перекрили газ. Це необхідно для безпечної роботи рятувальників.

У поліції "Телеграфу" підтвердили, що, за оцінками ДСНС, причиною вибуху став саме газ. Остаточних висновків наразі немає.

Внаслідок події загинули двоє людей і ще п’ятеро людей постраждали. Три поверхи багатоповерхівки частково зруйнувало вибух.

Наслідки вибуху у Хмельницькому

