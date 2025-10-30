Мавки серед нас: це рідкісне і дивне ім'я досі зустрічається в Україні, хоч його і носить міфічне створіння

Рідкісне ім’я з міфологічним корінням мають лише кілька українок

Серед українських імен чимало забутих та рідкісних. Однак одне з них — Русалка, досі використовується в Україні. Щоправда, носіями в Україні до повномасштабного вторгнення були усього вісім осіб.

Ім’я Русалка — це слов’янське жіноче ім’я, що походить від міфологічного образу русалки — водяної істоти, яка не завжди мала добрі наміри. Здебільшого може символізувати чарівність, силу природи або "водяна діва".

Використовували його здебільшого болгари та хорвати. Саме представники цих народностей також можуть бути носіями і в Україні. Найбільш частотне ім'я у Одеській та Миколаївській областях. Ці області мають великі болгарські діаспори, які перемістились на територію сучасної України 200 років тому. Були також Русалки і на Донеччині.

Поширення імені Русалка в Україні

Зазначимо, що ще одна версія виникнення імені — від прізвища Русалка. Таке прізвище згадується в архівах. Людей з прізвищем Русалка в Україні було тільки двоє. В Україні здебільшого русалок називали мавками, тож менша поширеність прізвища може бути пов'язана із цим.

