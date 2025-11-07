Звучит, как мат. Какую украинскую фамилию без улыбки не произнести

В Украине его носят менее 10 человек

На территории современной Украины живут украинцы со смешными фамилиями, например, Йобко. Это родовое имя довольно редкое и встречается в основном в западных регионах.

Об этом свидетельствуют данные портала "Рідні". Сейчас насчитывается всего 8 носителей фамилии Йобко.

Все они живут во Львовской области Мостиского района. Чаще это родовое имя имеют Александра и Степан. Интересно, что, несмотря на свое довольно забавное звучание, родовое имя не имеет точных данных о происхождении. Однако у ученых все же есть несколько мнений на этот счет.

Фамилия Йобко

Ведь суффикс -ко, который имеет фамилия, точно указывает на то, что образовалась она скорее всего в Украине. Но другая часть "Йоб" может быть как прозвищем, которое впоследствии превратилось в фамилию, так и видоизмененной формой имени.

Также не следует исключать географические факторы, ведь Львовщина довольно близко расположена к границе с Польшей, поэтому не исключено, что фамилия Йобко могла прийти откуда. Это мнение также подтверждает то, что в Польше есть очень похоже по звучанию родовое имя — Jobko.

Заметим, что также в Украине есть несколько похожих на Йобко фамилий. В частности, Йобак и Йобда, которые встречаются на Ивано-Франковщине и Закарпатье.

Напомним, в Украине можно встретить интересное имя, связанное с мифическим созданием.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где наиболее распространена забавная украинская фамилия Паскуда.