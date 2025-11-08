Напруга впала до небезпечного рівня: де є перебої та як не пошкодити техніку

У кількох областях України напруга впала нижче норми.

В кількох областях України фіксують серйозні перепади напруги. Причина — росіяни в ніч на 8 листопада били по енергетиці. Про значне падіння напруги повідомляють з Полтавщини та Київщини, зокрема Ірпеня та Києва. Зазначимо, що в Києві запровадженні екстрені відключення світла.

Що потрібно знати

У Києві, Ірпені та на Полтавщині прилади показують 175–182 В — це нижче допустимих 207–253 В

Енергетики радять не вмикати зайву техніку, особливо великі прилади з електромоторами

Прилади обліку напруги показують рівень від 175 до 181 В. Це набагато нижче нормального мінімуму. З 1 липня 2025 року стандарт напруги в Україні становить не 220, а 230 В. Допустимі відхилення від номінальної напруги тепер становлять від 207 В до 253 В. Однак енергетики неодноразово попереджали — після російських ударів ситуація в мережі нестабільна.

Прилад показує рівень напруги 179 В

Прилад показує рівень напруги 175-182 В

Сучасні електроприлади мають впоратися з такими перепадами напруги, однак не варто включати додаткові електроприлади. Загалом, низька напруга може бути небезпечна для побутової техніки спричиняючи збої в її роботі та перегрів компонентів.

Останнє стосується великих побутових приладів з електромоторами — холодильників, пральних машин, кондиціонерів тощо. Використання таких приладів краще відкласти на потім.

