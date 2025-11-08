Діра замість квартир. У Дніпрі "шахед" врізався у будинок, є загибла та зниклі безвісти (фото, відео)

ДСНС повідомляє про 30 врятованих після влучання дрона в житловий будинок у Дніпрі.

У Дніпрі російський дрон "шахед" влучив у багатоповерхівку під час нічної атаки. Станом на 10:00 8 листопада одна людина загинула, понад десять поранених.

Що потрібно знати

У ніч на 8 листопада російський дрон атакував багатоповерхівку в Дніпрі — є загибла та поранені

Удар зруйнував квартири у двох під’їздах будинку.

Ще двоє людей не виходять на зв'язок

Дрон влучив в середину багатоповерхівки. Унаслідок удару загинула жінка, 11 людей дістали поранення, серед них — 13-річна дівчинка, яка отримала травми під час вибуху.

Частина багатоповерхівки зруйнована

Рятувальники працювали на місці удару всю ніч. Вогонь, який спалахнув у двох під’їздах багатоповерхівки, загасили близько світанку. За словами начальника Дніпровської районної військової адміністрації В’ячеслава Мамонова, за розселенням звернулась одна родина. Внаслідок удару дрона зруйновано квартири з другого по шостий поверх, у двох під’їздах будинку.

ДСНС інформує, що близько 30 людей вдалося врятувати. Ще дві особи не виходять на зв’язок із рідними — пошуки тривають. Шестеро поранених госпіталізовані, усі в стані середньої тяжкості. На місці трагедії працюють психологи ДСНС, які допомагають мешканцям упоратися зі стресом.

Рятувальники працювали всю ніч

На місці розгорнули місця допомоги

Довколишні будинки частково без вікон

Атака вночі торкнулась й інших міст України. Росія била по Києву, вкотре атакувала Кременчук, Харків, Миколаїв, Запоріжжя й інші населені пункти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок удару по Кам'янському під Дніпром загинув чоловік. Дрон також влетів в житловий будинок.