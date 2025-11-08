Рус

Діра замість квартир. У Дніпрі "шахед" врізався у будинок, є загибла та зниклі безвісти (фото, відео)

Дрон зруйнував кілька поверхів Новина оновлена 08 листопада 2025, 10:09
Дрон зруйнував кілька поверхів. Фото Дніпропетровська ОВА

ДСНС повідомляє про 30 врятованих після влучання дрона в житловий будинок у Дніпрі.

У Дніпрі російський дрон "шахед" влучив у багатоповерхівку під час нічної атаки. Станом на 10:00 8 листопада одна людина загинула, понад десять поранених.

Що потрібно знати

  • У ніч на 8 листопада російський дрон атакував багатоповерхівку в Дніпрі — є загибла та поранені
  • Удар зруйнував квартири у двох під’їздах будинку.
  • Ще двоє людей не виходять на зв'язок

Дрон влучив в середину багатоповерхівки. Унаслідок удару загинула жінка, 11 людей дістали поранення, серед них — 13-річна дівчинка, яка отримала травми під час вибуху.

Наслідки удару дрона в Дніпрі
Частина багатоповерхівки зруйнована

Рятувальники працювали на місці удару всю ніч. Вогонь, який спалахнув у двох під’їздах багатоповерхівки, загасили близько світанку. За словами начальника Дніпровської районної військової адміністрації В’ячеслава Мамонова, за розселенням звернулась одна родина. Внаслідок удару дрона зруйновано квартири з другого по шостий поверх, у двох під’їздах будинку.

ДСНС інформує, що близько 30 людей вдалося врятувати. Ще дві особи не виходять на зв’язок із рідними — пошуки тривають. Шестеро поранених госпіталізовані, усі в стані середньої тяжкості. На місці трагедії працюють психологи ДСНС, які допомагають мешканцям упоратися зі стресом.

Російський дрон поцілив у будинок у Дніпрі
Рятувальники працювали всю ніч
Російський дрон поцілив у будинок у Дніпрі - допомога на місці
На місці розгорнули місця допомоги
Закривають вибиті вікна фанерою, підготовка матеріалу в Дніпрі
Довколишні будинки частково без вікон

Атака вночі торкнулась й інших міст України. Росія била по Києву, вкотре атакувала Кременчук, Харків, Миколаїв, Запоріжжя й інші населені пункти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок удару по Кам'янському під Дніпром загинув чоловік. Дрон також влетів в житловий будинок.

