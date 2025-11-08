Дыра вместо квартир. В Днепре "шахед" врезался в дом, есть погибшие и пропавшие без вести (фото, видео)
ГСЧС сообщает о 30 спасенных после попадания дрона в жилой дом в Днепре.
В Днепре российский дрон "шахед" попал в многоэтажку во время ночной атаки. По состоянию на 10:00 8 ноября один человек погиб более десяти раненых.
Что нужно знать
- В ночь на 8 ноября российский дрон атаковал многоэтажку в Днепре — погибли и ранены.
- Удар разрушил квартиры в двух подъездах дома.
- Еще два человека не выходят на связь
Дрон попал внутрь многоэтажки. В результате удара погибла женщина, 11 человек получили ранения, среди них — 13-летняя девочка, получившая травмы при взрыве.
Спасатели работали на месте удара всю ночь. Огонь, загоревшийся в двух подъездах многоэтажки, потушили около рассвета. По словам начальника Днепровской районной военной администрации Вячеслава Мамонова, за расселением обратилась одна семья. В результате удара дрона разрушены квартиры со второго по шестой этаж, в двух подъездах дома.
ГСЧС информирует, что около 30 человек удалось спасти. Еще два человека не выходят на связь с родными — поиски продолжаются. Шесть раненых госпитализированы, все в состоянии средней тяжести. На месте трагедии работают психологи ГСЧС, которые помогают жителям справиться со стрессом.
Атака ночью затронула и другие города Украины. Россия била по Киеву, раз атаковала Кременчуг, Харьков, Николаев, Запорожье и другие населенные пункты.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате удара по Каменскому под Днепром погиб мужчина. Дрон также влетел в жилой дом.