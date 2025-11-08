Укр

Дыра вместо квартир. В Днепре "шахед" врезался в дом, есть погибшие и пропавшие без вести (фото, видео)

Галина Михайлова
Дрон разрушил несколько этажей Новость обновлена 08 ноября 2025, 10:09
Дрон разрушил несколько этажей. Фото Днепропетровская ОГА

ГСЧС сообщает о 30 спасенных после попадания дрона в жилой дом в Днепре.

В Днепре российский дрон "шахед" попал в многоэтажку во время ночной атаки. По состоянию на 10:00 8 ноября один человек погиб более десяти раненых.

Что нужно знать

  • В ночь на 8 ноября российский дрон атаковал многоэтажку в Днепре — погибли и ранены.
  • Удар разрушил квартиры в двух подъездах дома.
  • Еще два человека не выходят на связь

Дрон попал внутрь многоэтажки. В результате удара погибла женщина, 11 человек получили ранения, среди них — 13-летняя девочка, получившая травмы при взрыве.

Последствия удара дрона в Днепре
Часть многоэтажки разрушена

Спасатели работали на месте удара всю ночь. Огонь, загоревшийся в двух подъездах многоэтажки, потушили около рассвета. По словам начальника Днепровской районной военной администрации Вячеслава Мамонова, за расселением обратилась одна семья. В результате удара дрона разрушены квартиры со второго по шестой этаж, в двух подъездах дома.

ГСЧС информирует, что около 30 человек удалось спасти. Еще два человека не выходят на связь с родными — поиски продолжаются. Шесть раненых госпитализированы, все в состоянии средней тяжести. На месте трагедии работают психологи ГСЧС, которые помогают жителям справиться со стрессом.

Русский дрон попал в дом в Днепре
Спасатели работали всю ночь
Русский дрон попал в дом в Днепре — помощь на месте
На месте развернули места помощи
Закрывают выбитые окна фанерой, подготовка материала в Днепре.
Окрестные дома частично без окон

Атака ночью затронула и другие города Украины. Россия била по Киеву, раз атаковала Кременчуг, Харьков, Николаев, Запорожье и другие населенные пункты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате удара по Каменскому под Днепром погиб мужчина. Дрон также влетел в жилой дом.

