Дыра вместо квартир. В Днепре "шахед" врезался в дом, есть погибшие и пропавшие без вести (фото, видео)

ГСЧС сообщает о 30 спасенных после попадания дрона в жилой дом в Днепре.

В Днепре российский дрон "шахед" попал в многоэтажку во время ночной атаки. По состоянию на 10:00 8 ноября один человек погиб более десяти раненых.

Что нужно знать

В ночь на 8 ноября российский дрон атаковал многоэтажку в Днепре — погибли и ранены.

Удар разрушил квартиры в двух подъездах дома.

Еще два человека не выходят на связь

Дрон попал внутрь многоэтажки. В результате удара погибла женщина, 11 человек получили ранения, среди них — 13-летняя девочка, получившая травмы при взрыве.

Часть многоэтажки разрушена

Спасатели работали на месте удара всю ночь. Огонь, загоревшийся в двух подъездах многоэтажки, потушили около рассвета. По словам начальника Днепровской районной военной администрации Вячеслава Мамонова, за расселением обратилась одна семья. В результате удара дрона разрушены квартиры со второго по шестой этаж, в двух подъездах дома.

ГСЧС информирует, что около 30 человек удалось спасти. Еще два человека не выходят на связь с родными — поиски продолжаются. Шесть раненых госпитализированы, все в состоянии средней тяжести. На месте трагедии работают психологи ГСЧС, которые помогают жителям справиться со стрессом.

Спасатели работали всю ночь

На месте развернули места помощи

Окрестные дома частично без окон

Атака ночью затронула и другие города Украины. Россия била по Киеву, раз атаковала Кременчуг, Харьков, Николаев, Запорожье и другие населенные пункты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате удара по Каменскому под Днепром погиб мужчина. Дрон также влетел в жилой дом.