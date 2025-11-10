Аномально холодній зимі бути? Яку погоду прогнозують синоптики на сезон 2025-2026 в Україні
Попередні три роки потрапляли до переліку найтепліших
Зима 2025-2026 ймовірніше буде досить теплою, але остаточно виключати можливість лютих морозів не можна. Адже осноний влив на погоду має Південне коливання повітря, у якого є дві фази — теплу та холодну.
Про це "Телеграфу" розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) в матеріалі "Тепліше, вологіше, слизькіше: прогноз на зиму, який здивує навіть скептиків".
Що треба знати:
- Взимку погода з 30-40% вірогідністю буде теплішою, ніж холодною
- Температура повітря в цей період залежить від Ель-Ніньйо та Ла-Нінья
- Восени та взимку 2025/2026 очікується Ла-Нінья слабкої інтенсивності
"Ймовірність сильних морозів – менше 10%, а аномально високих температур – 30-40%. Тобто можемо говорити про те, що цієї зими все ж таки переважатиме тепліша погода, ніж холодна", — каже Балабух.
Вона пояснює, що зимову погоду Північної півкулі визначає Південне коливання (ENSO) — періодичні зміни температури поверхні води в тропічному Тихому океані. Його тепла фаза — Ель-Ніньйо, а холодна — Ла-Нінья. Ель-Ніньйо зазвичай сприяє підвищенню температури зимою, тоді як Ла-Нінья — холодним і сніжним зимам. За даними NOAA, восени та взимку 2025/2026 очікується Ла-Нінья слабкої інтенсивності, яка ймовірно у січні-березні перейде у нейтральну фазу на початку 2026 р.
Тобто зима цьогоріч має бути не такою холодною, як казали напочатку осені. Однак прогнози аномально холодної зими теж мають місце. Адже за деякими спостереженнями Ла-Нінья сприятиме ймовірному переміщенню на територію Європи, Польщі й України повітряних мас з полярних широт.
"Це і стало підставою для розмов про аномально холодну зиму. Проте цей прогноз не узгоджується з розрахунками прогностичних моделей", — каже кліматолог.
Балабух додає, що Ла-Нінья відмічалось три роки поспіль – 2021, 2022, 2023. Проте ці роки потрапили до переліку найтепліших, а 2023 рік виявився другим з найтепліших з початку інструментальних спостережень, поступившись лише 2024 року.
