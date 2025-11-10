Аномально холодній зимі бути? Яку погоду прогнозують синоптики на сезон 2025-2026 в Україні

Попередні три роки потрапляли до переліку найтепліших

Зима 2025-2026 ймовірніше буде досить теплою, але остаточно виключати можливість лютих морозів не можна. Адже осноний влив на погоду має Південне коливання повітря, у якого є дві фази — теплу та холодну.

Про це "Телеграфу" розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) в матеріалі "Тепліше, вологіше, слизькіше: прогноз на зиму, який здивує навіть скептиків".

Що треба знати:

Взимку погода з 30-40% вірогідністю буде теплішою, ніж холодною

Температура повітря в цей період залежить від Ель-Ніньйо та Ла-Нінья

Восени та взимку 2025/2026 очікується Ла-Нінья слабкої інтенсивності

"Ймовірність сильних морозів – менше 10%, а аномально високих температур – 30-40%. Тобто можемо говорити про те, що цієї зими все ж таки переважатиме тепліша погода, ніж холодна", — каже Балабух.

Вона пояснює, що зимову погоду Північної півкулі визначає Південне коливання (ENSO) — періодичні зміни температури поверхні води в тропічному Тихому океані. Його тепла фаза — Ель-Ніньйо, а холодна — Ла-Нінья. Ель-Ніньйо зазвичай сприяє підвищенню температури зимою, тоді як Ла-Нінья — холодним і сніжним зимам. За даними NOAA, восени та взимку 2025/2026 очікується Ла-Нінья слабкої інтенсивності, яка ймовірно у січні-березні перейде у нейтральну фазу на початку 2026 р.

Ель-Ніньйо сприяє більш теплим зимам, Ла-Нінья - холодним та сніжним

Тобто зима цьогоріч має бути не такою холодною, як казали напочатку осені. Однак прогнози аномально холодної зими теж мають місце. Адже за деякими спостереженнями Ла-Нінья сприятиме ймовірному переміщенню на територію Європи, Польщі й України повітряних мас з полярних широт.

"Це і стало підставою для розмов про аномально холодну зиму. Проте цей прогноз не узгоджується з розрахунками прогностичних моделей", — каже кліматолог.

Балабух додає, що Ла-Нінья відмічалось три роки поспіль – 2021, 2022, 2023. Проте ці роки потрапили до переліку найтепліших, а 2023 рік виявився другим з найтепліших з початку інструментальних спостережень, поступившись лише 2024 року.

