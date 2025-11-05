Жителів цих областей не зачепить дубак: кому пощастить із погодою взимку - прогноз синоптика

Ряду областей пощастить із погодою взимку

Жителі деяких регіонів України можуть майже не відчути майбутню зиму. У їхніх областях більшу частину часу триматиметься плюсова температура.

Своїм прогнозом погоди в інтерв’ю "Телеграфу" поділилася завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух.

Детальніше читайте у матеріалі: "Тепліше, вологіше, слизькіше: прогноз на зиму, який здивує навіть скептиків".

"Найвищі середні за зиму температури прогнозуються для південних областей, Закарпаття, а також південних частин Кіровоградської та Дніпропетровської областей", — заявила вона.

На думку синоптикині, там протягом зими переважатиме додатна температура, тобто вище за нуль.

Прогноз погоди на зиму 2025-2026

