Бужанський пропонує вагони для курців: частина пасажирів "за", але висуває свої варіанти (фото)

Бужанський пропонує, щоб УЗ дозволила курцям окремі вагони з вищою ціною.

Український нардеп Максим Бужанський запропонував ідею Укрзалізниці — створити окремі вагони для курців. Він наголосив — це можна вирішити внутрішнім рішенням УЗ, а ціна квитків в таких вагонах була б вищою.

Ідея знайшла як прихильників, так і критиків. "Телеграф" зібрав основне про саму пропозицію та позиції сторін. Наголосимо — наразі паління у поїздах УЗ заборонене. Можна отримати штраф до 340 грн.

Ідея Бужанського про окремі вагони

Нардеп вважає, що УЗ могла б запровадити окремі вагони для курців, адже багато пасажирів палять, і це дозволило б зменшити дискомфорт як для них, так і для тих, хто не курить. В цих вагонах була б покращена вентиляція та вища ціна квитка.

Максим Бужанський про вагони для курців

Частина українців підтримала ідею

Частині користувачів УЗ ідея Бужанського про простір для курців загалом припала до душі. Вони згадують, що раніше були навіть обладнані попільнички для цих цілей. Щоправда, пропонують окремі вагони не створювати, а виходити з того, що є — просто питати, чи палить людина при продажі квитків в певні вагони.

Нагадали і про законодавчу заборону, запропонувавши зробити місце для паління в кінці потяга у вигляді "теплушки".

Запропонували створити окремі "місця для паління"

Більшість коментаторів категорично проти

Однак здебільшого ідея про вагони для курців викликала негативну реакцію. Одні наголошували — що створення вагонів для кожної категорії не на часі зараз і взагалі не потрібне.

Курцям преференції не на часі

Інші ж нагадали — заборона паління потрібна була з міркувань охорони здоров'я. Тож не варто робити крок назад у боротьбі з палінням.

Світ бореться з палінням

