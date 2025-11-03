Tomahawk не буде, мита проти РФ "не допоможуть": Трамп зробив кілька заяв щодо України та Росії

Трамп знову відкинув можливість передачі Україні Tomahawk та зробив неприємну заяву про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає надання Україні крилатих ракет Tomahawk — принаймні, наразі. Також він заявив, що нові санкції проти Росії, які передбачають величезні мита, нібито не допоможуть припинити війну в Україні; а щодо активів Росії — то він взагалі нібито не бере участі у переговорах щодо їх використання.

Що треба знати:

Рішення щодо Tomahawk Трамп не змінив навіть попри позицію Пентагона

Трамп вважає, що нові санкції та мита проти Росії не спрацюють, оскільки РФ та США майже не торгують

Президент США відкинув версію, що підтримує передачу активів РФ Україні. Він пояснив, що не бере участі в цих переговорах

Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One Трамп у відповідь на питання журналістів зазначив, що зараз він не розглядає питання надання Україні Tomahawk. Питання пролунало на тлі того, що навіть Пентагон заявив про відсутність перепон для передачі Україні ракет. Проте у Трампа, судячи з усього, своя думка.

"Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але на цю мить — ні", — заявив президент США.

Також Трамп заявив, що він нібито зміг припинити "вісім воєн" за допомогою погрози ввести мита, але з Росією це так не спрацює, оскільки торгівельні зв'язки двох країн не дуже великі — довелося діяти інакше. Американський президент додав, що попри його дії "останньої краплі", яка довела б готовність російського правителя Володимира Путіна припинити війну та піти на мир, скоріше за все не буде.

"Я діяв по-іншому, тому що ми не дуже сильно ведемо бізнес із Росією, розумієте? Він не з тих, хто багато купує в нас… Я думав, він хоче увійти та торгувати з нами, і він хоче заробити багато грошей для Росії. Але ні… "Останньої краплі" не буде. Іноді треба дати їм битися. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. І для України це важко. Це важко для обох", — пояснив Трамп свою думку.

Американський президент також відкинув версію про те, що він нібито підтримує передачу заморожених активів РФ Україні. Трамп заявив, що це не його справа, тому він взагалі не бере участі в переговорах на цю тематику.

"Я цим не займаюся. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі", — запевнив він.

Крилаті ракети Tomahawk

Tomahawk – це багатоцільова крилата ракета американської розробки та виробництва. Вважається однією з кращих крилатих ракет світу, оскільки це ідеальна зброя для ураження важливих військових об’єктів, таких як командні пункти, аеродроми та системи ППО. Пройшла низку модифікацій, зараз США використовують ракети типу Block VI (раніше Block V). Приблизні характеристики:

тип — дозвукова крилата ракета з турбореактивним двигуном;

довжина – 5,55 м. без бустера;

діаметр – 0,52 м;

вага без прискорювача – близько 1315 кг;

дальність польоту — 1250-2500 км (у різних модифікаціях);

бойова частина — фугасна, ядерна, касетна, вагою, залежно від модифікацій, до 454 кг ;

— фугасна, ядерна, касетна, вагою, залежно від модифікацій, ; системи наведення – інерційна система з корекцією по фото місцевості, GPS та протирадарна ГСН.

точність (залежно від модифікації) від 80 до 5 метрів.

Планувалося, що Україна отримає ці ракети від США за гроші НАТО. Президент України Володимир Зеленський особисто просив Трампа надати Києву ракети Tomahawk. Трамп у відповідь сказав йому, що зможе надати ці ракети, якщо Путін не буде здійснювати кроків до наближення врегулювання війни — проте попри відсутність кроків Росії до миру свого слова американський лідер не дотримав.

16 жовтня Трамп після розмови з російським правителем Володимиром Путіним зробив для преси низку заяв, які свідчити про "відкат" його позиції щодо війни в Україні та про зрив можливої передачі крилатих ракет Tomahawk Україні. А після зустрічі Зеленського та Трампа 17 вересня стало відомо, що президент США міг вигадати дуже безглуздий привід для того, щоб відмовити українському колезі в наданні крилатих ракет Tomahawk. Трамп чомусь вважає, що Україна нібито зацікавлена у продовженні війни.