Эти города могут замерзнуть: кому из украинцев нужно быть готовым к тяжелой зиме

Должны быть четкие инструкции, которым бы следовали ЖЭКи

Некоторые украинские города находятся в зоне повышенного риска отключений отопления этой зимой из-за российских ударов по энергосистеме. В таких населенных пунктах нужно готовиться к непредсказуемым ситуациям.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил первый заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко.

По его словам, должны быть четкие инструкции, которым бы следовали ЖЭКи, управляющие компании.

Возможно, даже провести какие-то условные учения или репетиции. Насколько мне известно, в прошлом году ГСЧС даже проводили такие учения. Хотя: стоит следить, чтобы это не вызвало панику у населения. сказал нардеп Кучеренко

Кучеренко считает, что наибольшие риски в этом плане существуют для прифронтовых городов.

