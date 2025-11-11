У Києві "діряві" труби перед холодною зимою: чим це відгукнеться

Системна модернізація економить кошти

Втрати у газових мережах Києва вп’ятеро більше, ніж у Житомирі. Коли влада радить українцям економити, вона має насамперед застосовувати системні рішення на рівні держави для зменшення втрат у тепломережах.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловила народний депутат Інна Совсун.

Україна втрачає мільярди гривень через неефективність тепломереж. Депутат навела показовий приклад: в одному місті – системна модернізація, в іншому – діряві труби.

Приклад Житомира показує, що робота з оновлення мереж дає результат. Втрати тепла там — близько 5%, тоді як у Києві офіційно 25%, а є міста, де 30–40% і більше. Коли влада радить українцям економити, вона має спершу усунути втрати в мережах, а не лише закликати вдягати светри наголосила Інна Совсун

