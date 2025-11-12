"Раніше служили 18-річні": Кличко закликав знизити мобілізаційний вік в Україні

Питання зниження вікової планки для мобілізації обговорюється давно

Мер Києва Віталій Кличко виступив за зниження призовного віку під час війни в Україні. На його думку, його доцільно було б знизити до 23-22 років.

Що треба знати:

Кличко заявив, що Україна має великі проблеми з людським ресурсом на фронті

На його думку, це можна вирішити шляхом зниження мобілізаційного віку

Це питання обговорюється давно, але влада не планує робити такого кроку

Про це Кличко сказав в інтерв'ю Politico. Він наголосив, що Україна має "величезні проблеми із солдатами, із людськими ресурсами".

Згідно з чинними правилами, українці можуть бути мобілізовані з 25 років. Кличко вважає, що на тлі нестачі людей, це можна робити у більш ранньому віці.

Раніше в армії служили 18-річні, але це ж діти. Наразі в Україні призивають лише з 25 років. Можна було б зменшити цей вік на рік-два — до 23-22, Віталій Кличко

Віталій Кличко

Зниження призовного віку в Україні — що відомо

Питання зниження мобілізаційного віку обговорюється з початку повномасштабної війни. Влада України проти такого кроку, хоча американські партнери неодноразово до цього закликали.

Знижувати призовний вік нижче 25 років не планують, однак для хлопців 18-24 років є можливість мобілізуватися на рік за контрактом за вигідними умовами. "Контракт 18-24" — це програма добровільної військової служби для українців віком 18-24 років, яка пропонує річний контракт з одноразовою виплатою 1 млн грн та іншими перевагами.

Умови включають обов'язкову участь у бойових діях щонайменше шість місяців, проходження медичної та психологічної комісій, а також професійну підготовку. Після завершення контракту надається відстрочка від мобілізації на один рік.

Раніше Олександр Завітневич, один з лідерів президентської партії "Слуга народу" та голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки назвав умову, за якої в Україні можуть знизити мобілізаційний вік.