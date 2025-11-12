"Раньше служили 18-летние": Кличко призвал снизить мобилизационный возраст в Украине
-
-
Вопрос о снижении возрастной планки для мобилизации обсуждается давно
Мэр Киева Виталий Кличко выступил за снижение призывного возраста во время войны в Украине. По его мнению, его целесообразно было бы снизить до 23-22 лет.
Что нужно знать:
- Кличко заявил, что у Украины есть большие проблемы с человеческим ресурсом на фронте
- По его мнению, это можно решить путем снижения мобилизационного возраста
- Этот вопрос обсуждается давно, но власти не планируют делать такой шаг
Об этом Кличко сказал в интервью Politico. Он подчеркнул, что у Украины есть "огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами".
Согласно действующим правилам, украинцы могут быть мобилизованы с 25 лет. Кличко считает, что на фоне нехватки людей это можно делать в более раннем возрасте.
Раньше в армии служили 18-летние, но это дети. Пока в Украине призывают только с 25 лет. Можно было бы уменьшить этот возраст на год-два – до 23-22,
Снижение призывного возраста в Украине — что известно
Вопрос снижения мобилизационного возраста обсуждается с начала полномасштабной войны. Власти Украины против такого шага, хотя американские партнеры неоднократно к этому призывали.
Снижать призывной возраст ниже 25 лет не планируют, однако для парней 18-24 лет есть возможность мобилизоваться на год по контракту на выгодных условиях. Контракт 18-24 — это программа добровольной военной службы для украинцев в возрасте 18-24 лет, которая предлагает годовой контракт с единовременной выплатой 1 млн грн и другими преимуществами.
Условия включают обязательное участие в боевых действиях не менее шести месяцев, прохождение медицинской и психологической комиссий, а также профессиональную подготовку. После завершения контракта дается отсрочка от мобилизации на один год.
Ранее Александр Завитневич, один из лидеров президентской партии "Слуга народа" и глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, назвал условие, при котором в Украине могут снизить мобилизационный возраст.