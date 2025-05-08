Усе залежить від одного: в якому випадку знизять вік мобілізації

Наразі в Україні мобілізаційний вік 25-60 років

Наразі зниження мобілізаційного віку в Україні не відбуватиметься, однак, чи є взагалі потреба у цьому. Особливо враховуючи важку ситуацію на фронті та недавній тиск західних партнерів.

Як зазначив BBC News Олександр Завітневич, один з лідерів президентської партії "Слуга народу" та голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, деякі військові командири впевнені, що у зниженні мобілізаційного віку є потреба.

У першу чергу, за словами Завітневича, тут питання у людському ресурсі. Тому усі зміни, які можуть бути пов'язані з мобілізацією, залежать від ситуації на фронті.

"В нас же все відбувається, повторюся, залежно від ситуації на фронті. Зараз є одна ситуація і є завдання Генерального штабу для всіх складових Сил оборони – конкретна цифра по мобілізації, яка доводиться і вона виконується", — каже лідер партії.

Він пояснює, якщо на фронті зафіксується погіршення ситуації, тоді почнеться процес розгляду пропозиції від Генштабу. Зокрема будуть вивчатись цифри: кількість мобілізованих, поранених, загиблих тощо. Тобто наразі зниження мобілізаційного віку не розглядається, однак ситуація може змінитись.

Нагадаємо, що демограф оцінив необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні.

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