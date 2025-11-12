Рус

Галущенка відсторонили від посади глави Мін'юсту. Що відомо про жінку, яка його замінить

Олена Руденко
Людмила Сугак та Герман Галущенко Новина оновлена 12 листопада 2025, 09:44
Людмила Сугак та Герман Галущенко. Фото Колаж "Телеграф"

Відомством керуватиме заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у середу, 12 листопада, відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції України. Виконувати обовʼязки глави Мін'юсту буде заступниця Галущенка з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Що треба знати:

  • Ексміністр енергетики Галущенко, чинний глава Мін'юсту відсторонений від посади
  • Це сталося на тлі виявлення корупції в енергетиці, в рамках розслідування в Галущенка пройшли обшуки
  • Керувати Мін'юстом буде його заступниця Людмила Сугак

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Варто зазначити, що 10 листопада в рамках операції "Мідас" НАБУ провело обшуки у ексміністра енергетики Германа Галущенка та бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Людмила Сугак — біографія

Заступником міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сугак стала у червні 2023 року. Вона народилася 6 січня 1987 року в місті Бершадь Вінницької області.

Людмила Сугак
Людмила Сугак

У Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка Сугак вивчала міжнародні відносини (диплом бакалавра отримала у 2008 році) та міжнародне право (диплом магістра отримала у 2010 році). Ще зі студентських років почала працювати як юристка.

Людмила Сугак виконуватиме обов'язки міністра юстиції
Людмила Сугак працює в Мін'юсті давно

З грудня 2006 по вересень 2008 року вона була юристкою в компанії "Міжрегіональний юридичний союз". Далі почала робити кар'єру в органах влади: до липня 2010 року обіймала посади ведучого та головного спеціаліста виконавчого апарату Київської обласної ради.

Пізніше займала ті ж посади в Міністерстві юстиції. Рік Людмила Сугак була помічницею народного депутата VII скликання Володимира Вечерко з тодішньої фракції Партії регіонів. У лютому 2014 повернулася до Мін'юсту, де піднялася кар'єрними сходами до посади заступниці начальника відділу європейської інтеграції центрального апарату відомства.

З травня 2017 по липень 2023 року Сугак працювала у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Там вона керувала міжнародним управлінням центрального апарату.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 11 листопада НАБУ опублікувало нові записи з операції "Мідас", під час якої викрили корупційну схему в енергетиці. Детективи встановили керівника злочинної організації — "Карлсона", ним вважають Тимура Міндіча.