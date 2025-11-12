Галущенко отстранили от должности главы Минюста. Что известно о женщине, которая его заменит

Ведомством будет руководить заместитель министра юстиции по европейской интеграции

Кабинет министров на внеочередном заседании в среду, 12 ноября, отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции Украины. Исполнять обязанности главы Минюста будет заместитель Галущенко по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Что нужно знать:

Экс-министр энергетики Галущенко, действующий глава Минюста отстранен от должности

Это произошло на фоне обнаружения коррупции в энергетике, в рамках расследования у Галущенко прошли обыски

Руководить Минюстом будет его заместитель Людмила Сугак

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Стоит отметить, что 10 ноября в рамках операции "Мидас" НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Людмила Сугак — биография

Заместителем министра юстиции Украины по европейской интеграции Сугак стала в июне 2023 года. Она родилась 6 января 1987 в городе Бершадь Винницкой области.

Людмила Сугак

В Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко Сугак изучала международные отношения (диплом бакалавра получила в 2008 году) и международное право (диплом магистра получила в 2010 году). Еще со студенческих лет начала работать как юрист.

Людмила Сугак работает в Минюсте давно

С декабря 2006 года по сентябрь 2008 года она была юристом в компании "Межрегиональный юридический союз". Далее начала делать карьеру в органах власти: до июля 2010 занимала должности ведущего и главного специалиста исполнительного аппарата Киевского областного совета.

Позже занимала те же должности в Министерстве юстиции. Год Людмила Сугак была помощницей народного депутата VII созыва Владимира Вечерко из тогдашней фракции Партии регионов. В феврале 2014 года вернулась в Минюст, где поднялась по карьерной лестнице до должности заместителя начальника отдела европейской интеграции центрального аппарата ведомства.

С мая 2017 по июль 2023 Сугак работала в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Там она руководила международным управлением центрального аппарата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 11 ноября НАБУ опубликовало новые записи из операции "Мидас", в ходе которой разоблачили коррупционную схему в энергетике. Детективы установили руководителя преступной организации — "Карлсона", им считают Тимура Миндича.