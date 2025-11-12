Собчак, Кіркоров та інші путіністи: з ким дружить у соцмережах дружина Міндіча Катерина Вербер

Серед підписників дівчини багато відомих особистостей із Росії

Катерина Вербер — дружина бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, навколо якого зараз розгорається великий корупційний скандал. Вона — бізнес-вумен і дочка відомої росіянки Алли Вербер. І як виявилося, у соцмережах Катя товаришує з відомими російськими особистостями, відомими як путіністи.

"Телеграф" з’ясував, хто з російських знаменитостей підписаний на Катерину Вербер у Instagram.

Катерина Вербер — дружина Тимура Міндіча

Вербер та її підписники у соцмережі

Ймовірно, на тлі корупційного скандалу з Тимуром Міндічем та іншими чиновниками Катя Вербер закрила свій аккаунт в Instagram. Відомо тільки те, що на її сторінці 632 публікації, вона стежить у соцмережі за 1 662 сторінками, а ось на неї підписано 84,5 тисячі фоловерів.

Сторінка Катерини Вербер зараз закрита

Як нам вдалося з’ясувати, серед підписників дружини Міндіча відомі персони та знаменитості з Росії. Причому серед них є й відверті путіністи, які підтримують війну в Україні і вбивства українців.

Так, у списку тих, хто підписаний на Катю Вербер в Instagram: Віра Брежнєва, Філіп Кіркоров, Катя Лель, співачка Слава, Яна Рудковська, Світлана Бондарчук, Олександр Ревва, Анжеліка Ревва, Ольга Орлова, Катерина Одинцова.

Список російських знаменитостей, підписаних на Вербер

Ймовірно, це не весь список російських знаменитостей, що вдалося з’ясувати. Щодо відомих українців, то серед підписників Вербер є засновник "Монобанку" Олег Гороховський.

Також на Вербер підписаний Олег Гороховский

До речі, є підтвердження того, що дружина Міндіча товаришує із відомою російською журналісткою Ксенією Собчак. Спільне фото з нею Катя опублікувала у липні 2015 року, воно було зроблено в Італії, і на ньому вони виглядають як подружки.

Вербер дружить із Ксенією Собчак

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, як скандальний Міндіч зміг втекти з України. Він виїхав за кордон за кілька годин до обшуків НАБУ.