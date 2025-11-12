Собчак, Киркоров и другие путинисты: с кем дружит в соцсетях жена Миндича Катерина Вербер

Среди подписчиков девушки много известных личностей из России

Катерина Вербер — жена бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, вокруг которого сейчас разгорается крупный коррупционный скандал. Она — бизнесвумен и дочь известной россиянки Аллы Вербер. И как оказалось, в соцсетях Катя дружит с известными российскими личностями, известными как путинисты.

"Телеграф" выяснил, кто из российских знаменитостей подписан на Катерину Вербер в Instagram.

Катерина Вербер - жена Тимура Миндича

Вербер и ее подписчики в соцсети

Вероятно, на фоне коррупционного скандала с Тимуром Миндичем и другими чиновниками, Катя Вербер закрыла свой аккаунт в Instagram. Известно только то, что на ее странице 632 публикации, она следит в соцсети за 1 662 страницами, а вот на нее подписаны 84,5 тысяч фолловеров.

Страница Катерины Вербер сейчас закрыта

Как нам удалось выяснить, среди подписчиков жены Миндича, известные персоны и знаменитости из России. Причем среди них есть и откровенные путинисты, которые поддерживают войну в Украине и убийства украинцев.

Так, в списке тех, кто подписан на Катю Вербер в Instagram: Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Катя Лель, певица Слава, Яна Рудковская, Света Бондарчук, Александр Ревва, Анжелика Ревва, Ольга Орлова, Екатерина Одинцова.

Список российских знаменитостей, которые подписаны на Вербер

Вероятно, это не весь список российских знаменитостей, который удалось установить. Что касается известных украинцев, то среди подписчиков Вербер есть основатель "Монобанка" Олег Гороховский.

Также на Вербер подписан Олег Гороховский

К слову, есть подтверждение тому, что жена Миндича дружит с известной российской журналисткой Ксенией Собчак. Совместное фото с ней Катя опубликовала в июле 2015 года, оно было сделано в Италии и на нем они выглядят, как подружки.

Вербер дружит с Ксенией Собчак

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, как скандальный Миндич смог сбежать из Украины. Он уехал за границу за несколько часов до обысков НАБУ.