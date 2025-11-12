Українці залишаться без зимової казки? Коли чекати на сніг, розповіли синоптики

Температура більшу частину коливатиметься близько нуля

Наступної зими в Україні очікується частіше поєднання дощу, мокрого снігу та ожеледиці. При цьому сильні снігопади та хуртовини теж не обійдуть стороною нашу країну, але лише в одному місяці.

Що потрібно знати:

Більшу частину зими 2025-2026 буде з мокрим снігом та ожеледицею

Снігопади та хуртовини прийдуть в Україну майже до кінця зими

Вологе атлантичне повітря, яке формуватиме нестійкі погодні умови

Severe-weather оприлюднив попередній довгостроковий прогноз снігопадів на зиму 2025-2026. Згідно з розрахунками метеорологів, грудень та переважна частина зими будуть малосніжними.

За плюсової температури повітря очікуються дощі та тумани, а при "мінусах" — налипання снігу та ожеледиця. При цьому синоптики зазначають, що кількість таких явищ може зрости, оскільки температура коливатиметься близько нуля.

Ще одним фактором стане вологе атлантичне повітря, яке формуватиме нестійкі погодні умови.

Сильні снігопади очікуються в лютому. Завірюхи, вітер і ожеледиця, ймовірно, слід чекати особливо в південних та центральних областях, де може бути аномально велика кількість опадів.

Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрДМІ) Віра Балабух в інтерв’ю "Телеграфу" також дала прогноз із снігопадів цієї зими в Україні.

При негативних температурах або близьких до нуля ймовірно, що піде мокрий сніг, може спостерігатися налипання мокрого снігу, ожеледиця. Це також нормальні явища для цього періоду. Однак цієї зими таких явищ може бути більше, оскільки температура повітря на значній території все ж таки перебуватиме в межах нуля. А з Атлантики надходитиме вологе повітря, що сприятиме їх утворенню зазначила синоптик.

Вона також підтверджує, що сильні снігопади найімовірніші у лютому.

