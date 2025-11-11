Одні обіцяють арктичний холод, інші - тепло. Якому прогнозу погоди на зиму можна вірити

Метеорологи використовують різні методи, але деякі з них точніші

Зима 2025/2026 в Україні та на більшості територій Європи має бути помірно теплою. Однак, до прикладу, в Польщі навпаки прогнозують холодну сувору зиму з сильними морозами.

Чому така різниця в прогнозах "Телеграфу" розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) в матеріалі "Тепліше, вологіше, слизькіше: прогноз на зиму, який здивує навіть скептиків".

Що треба знати:

Прогнози погоди на тривалі періоди складаються за різними методами, результати яких можуть мати суперечливі результати

Основним атмосферним процесом, який визначає зими, є Південне коливання (ENSO)

За словами Балабух, провідні прогностичні центри ЄС, Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, США використовують ансамблеві розрахунки великої кількості моделей для прогнозування зими. Ці дані використовує Європа, зокрема Україна та Польща. Однак є метод аналогів, який базується на пошуку подібних метеорологічних ситуацій у минулому та аналізі подальшого розвитку погоди після них.

Прогноз зими 2025-2026

Відбираються певні атмосферні процеси та аналізується те, як вони впливають на погодні умови зимою. В архіві метеорологічних даних шукають аналогічні ситуації — тобто ті, які найбільше подібні за характеристиками. Вивчають подальший розвиток цих минулих аналогів. Наприклад, якою була погода через 5, 10 або 30 днів після них. На основі цього роблять прогноз, припускаючи, що й надалі погода розвиватиметься аналогічно.

"Серед атмосферних процесів, що визначають зимову погоду Північної півкулі, важливу роль відіграє Південне коливання (ENSO) — періодичні зміни температури поверхні води в тропічному Тихому океані. Його тепла фаза — Ель-Ніньйо, а холодна — Ла-Нінья. Ель-Ніньйо зазвичай сприяє підвищенню температури зимою, тоді як Ла-Нінья — холодним і сніжним зимам", — каже синоптикиня.

Ель-Ніньйо сприяє більш теплим зимам, Ла-Нінья - холодним та сніжним

Вона додає, що восени та взимку 2025/2026 очікується Ла-Нінья слабкої інтенсивності, яка ймовірно у січні-березні перейде у нейтральну фазу на початку 2026 р.

