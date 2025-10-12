Рус

Одну з областей України накрив снігопад: у мережі показали природне диво

В одній із областей випав сніг
В одній із областей випав сніг. Фото Колаж "Телеграфу"

Найближчими днями в області очікується плюсова температура

Справжня зима раптово нагрянула у Вінницьку область. Напередодні увечері, 11 жовтня, її накрило сильним снігопадом.

Що потрібно знати:

  • На Вінниччині 11 жовтня випав сніг
  • Місцеві жителі поділилися відео зі снігом у мережі
  • Синоптики не прогнозують мінусової погоди у Вінницькій області найближчими днями

Відповідне відео погодного дива у середині осені було опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів. На знятому тлі видно, що сніг летить на землю великими пластівцями.

При цьому, згідно з даними Укргідрометцентру, у Вінниці та Вінницькій області 12 жовтня буде плюсова температура. Стовпчики термометра за прогнозами синоптиків підніматимуться до +13 градусів.

Яка погода у Вінницькій області
Погода у Вінницькій області 12 жовтня. Укргідрометцентр

Інші погодні сайти також зазначають, що мінусової температури найближчими днями не передбачається.

До речі, на горі Піп Іван сніг великим шаром накрив землю і вдарив сильний мороз. 12 жовтня на горі буде хмарно, туман, вітер західний 4 м/с, температура повітря -1°С.

Яка ситуація на горі Піп Іван
Гора Піп Іван. Фото: ДСНС Івано-Франківської області

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні перший сніг цього сезону випав 1-2 жовтня у Львівській області, Київській та Харкові.

