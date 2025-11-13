Українська тільки на публіку? Нардеп розкрив незручну правду про мову в Раді, хто "грішить" найбільше

Плівки НАБУ показали, як справи з мовою серед політиків

Більшість українських народних депутатів у звичайному житті розмовляють російською. На українську народні обранці переходять лише під час офіційних виступів.

Що потрібно знати:

Новий законопроєкт дозволяє використання мов меншин (зокрема російської) у різних сферах;

Дехто в Раді вважає, що документ є спробою звузити українську;

Політичний клас в Україні досі дуже русифікований.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів народний депутат від "Європейської Солідарності" та історик Володимир В’ятрович.

Так, коментуючи новий законопроєкт, Держслужби з етнополітики, який дозволяє використання мов меншин (у тому числі російської) у сфері послуг, наукових конференціях, зверненнях чиновників та навіть спортивних подіях, В’ятрович висловив стурбованість та назвав його спробою звузити українську.

Поки що інформація про цей законопроєкт лише з’явилася у публічному просторі… Попередні спроби звузити українську мову під прикриттям євроінтеграції не пройшли, і вдалося ухвалити абсолютно нормальний, європейський закон про національні меншини. Сподіваюся, цього разу також вдасться зупинити такі дивні спроби сказав В’ятрович

Нардеп пояснює, що такі ініціативи непоодинокі. На його думку, це є частиною ширшої політики, яка може сприяти повторній русифікації країни.

Водночас він визнає, що більшість нардепів і самі у повсякденному житті обирають російську мову.

Офіційно всі виступають українською, але в неофіційному спілкуванні, на жаль, переважає російська. Найбільше російськомовних депутатів — серед колишньої "ОПЗЖ". Плівки НАБУ також показали, наскільки русифікованим є політичний клас додав В’ятрович

