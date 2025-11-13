Украинский только на публику? Нардеп раскрыл неудобную правду о языке в Раде, кто "грешит" больше всего

Пленки НАБУ показали, как обстоят дела с языком среди политиков

Большинство украинских народных депутатов в обычной жизни разговаривают на русском. На украинский народный избранники переходят только во время официальных выступлений.

Что нужно знать:

Новый законопроект разрешает использование языков меньшинств (в том числе русского) в различных сферах;

Некоторые в Раде считают, что документ является попыткой сузить украинский;

Политический класс в Украине до сих пор сильно русифицирован.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Европейской Солидарности" и историк Владимир Вятрович.

Детальнее читайте в материале "Это прямая угроза государству" — Вятрович о законопроекте, который может русифицировать Украину".

Так, комментируя новый законопроект, Госслужбы по этнополитике, который разрешает использование языков меньшинств (в том числе русского) в сфере услуг, научных конференциях, обращениях чиновников и даже спортивных событиях, Вятрович выразил обеспокоенность и назвал его попыткой сузить украинский.

Пока информация об этом законопроекте только появилась в публичном пространстве…Предыдущие попытки сузить украинский язык под прикрытием евроинтеграции не прошли, и удалось принять абсолютно нормальный, европейский закон о национальных меньшинствах. Надеюсь, на этот раз также удастся остановить такие странности сказал Вятрович

Нардеп объясняет, что такие инициативы не единичны. По его мнению, это часть более широкой политики, которая может способствовать повторной русификации страны.

В это же время он признает, что большинство нардепов и сами в повседневной жизни выбирают русский язык.

Официально все выступают на украинском, но в неофициальном общении, к сожалению, преобладает русский. Больше всего русскоязычных депутатов — среди бывшей "ОПЗЖ". Пленки НАБУ также показали, насколько русифицирован политический класс добавил Вятрович

