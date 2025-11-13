Чому мости через Дніпро зруйнувати не так просто: експерт відповів на погрози Соловйова

Соловйов закликав "стерти з лиця землі" кілька міст. Експерт пояснює, наскільки це можливо втілити.

Російський пропагандист Володимир Соловйов у черговому ефірі закликав до тотального руйнування кількох українських міст — зокрема Києва, Харкова, Дніпра, Миколаєва, Одеси та Сум. За його словами, "мости через Київ мають бути зруйновані, гребля — знищена, а місто затоплене". Але мрії пропагандиста реалізувати не так просто.

Що потрібно знати

Соловйов у ефірі закликав знищити кілька українських міст

Експерт назвав заяви "істеричними", їхня мета — налякати людей

Реальне виконання — технічно складне

Олександр Ступак, військовий експерт і колишній співробітник СБУ, назвав в інтерв'ю "Телеграфу" такі заяви частиною інформаційного тиску, схарактеризувавши як "істеричні". Він наголошує: мета пропаганди — лякати, щоб люди почали залишати міста, та піддаватися паніці через заяви російської пропаганди не потрібно.

Ступак нагадав про технічні обмеження реального втілення подібних планів: щоб зруйнувати великі мости, навіть такі старі як в Києві, потрібні масштабні, прицільні удари — і навіть тоді пошкодження може бути фрагментарним. Приклад з Антонівським мостом у Херсоні показав: багатомісячні обстріли зробили дірки в конструкції, але не призводили до тотального руйнування.

Будь-яка ракета, яка залітає вона пробиває покриття падає в воду і не становить великої загрози Олександр Ступак, військовий експерт і колишній співробітник СБУ

Ексспівробітник СБУ акцентував, що це питання прицільних атак раніше виникало і в російському просторі, але дуже складно влучити в міст за допомогою класичних ракет.

