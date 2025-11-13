Почему мосты через Днепр разрушить не так просто: эксперт ответил на угрозы Соловьева

Соловьев призвал "стереть с лица земли" несколько городов. Эксперт объясняет, насколько это возможно.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в очередном эфире призвал к тотальному разрушению нескольких украинских городов — в частности, Киева, Харькова, Днепра, Николаева, Одессы и Сум. По его словам, "мосты через Киев должны быть разрушены, плотина — уничтожена, а город затоплен". Но мечты пропагандиста реализовать не так просто.

Что нужно знать

Соловьев в эфире призвал уничтожить несколько украинских городов

Эксперт назвал заявления "истерическими", их цель — напугать людей

Реальное исполнение – технически сложное

Александр Ступак, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ, назвал в интервью "Телеграфу" такие заявления частью информационного давления, охарактеризовав как "истерические". Он отмечает, что цель пропаганды — пугать, чтобы люди начали покидать города, и поддаваться панике из-за заявлений российской пропаганды не нужно.

Ступак напомнил о технических ограничениях реального воплощения подобных планов: чтобы разрушить большие мосты, даже такие старые как в Киеве, нужны масштабные, прицельные удары — и даже тогда повреждение может быть фрагментарным. Пример с Антоновским мостом в Херсоне показал: многомесячные обстрелы сделали дыры в конструкции, но не приводили к тотальному разрушению.

Любая залетающая ракета она пробивает покрытие падает в воду и не представляет большой угрозы Александр Ступак, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ

Экс-сотрудник СБУ акцентировал, что этот вопрос прицельных атак раньше возникал и в российском пространстве, но очень сложно попасть в мост с помощью классических ракет.

