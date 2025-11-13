Є підозра, що голова НКРКП Власенко знаходився під впливом групи Міндіча — експерт

Антикорупційні органи повинні перевірити призначення Власенко на посаду голови НКРКП

На оприлюднених НАБУ витримках із розмов фігурантів справи "Мідас" з’явилася нова дійова особа — Юлія Підкоморна. Широкому загалу вона маловідома, але в системі прийняття "енергетичних рішень" займає важливе місце. На це звертає увагу експерт з енергетичних питань Олексій Кущ.

Раніше Юлія Підкоморна працювала в "Енергоатомі" та була заступницею Германа Галущенка. А зараз керує департаментом комунікацій в "Укргазвидобуванні". Але ключовим є той факт, що саме вона очолювала Конкурсну комісію з відбору нових членів НКРЕКП, призначення яких відбулося у вересні цього року.

Саме через такий збіг необхідно ретельно розслідувати можливий вплив "групи Галущенко" спочатку на відбір нових членів НКРКП, а потім і на рішення цього регулятора.

"Варто перевірити і процедуру призначення Юрія Власенка на посаду керівника регулятора. Подейкують про його зв'язки з Галущенком. Зараз ми дивимось на дії влади у контексті цього корупційного мегаскандалу. Але чому не переглянути склад НКРЕКП, який призначався "друзями Карлсона?" — підкреслює Олексій Кущ.