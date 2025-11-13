Есть подозрение, что глава НКРКП Власенко находился под влиянием группы Миндича – эксперт

Антикоррупционные органы должны проверить назначение Власенко на должность главы НКРКП

На обнародованных НАБУ выдержках из разговоров фигурантов дела "Мидас" появилось новое действующее лицо — Юлия Пидкоморна. Широкой общественности она малоизвестна, но в системе принятия "энергетических решений" занимает важное место. На это обращает внимание эксперт по энергетическим вопросам Алексей Кущ.

Ранее Юлия Подкоморная работала в "Энергоатоме" и была заместителем Германа Галущенко. А сейчас руководит департаментом коммуникаций в "Укргаздобыче". Но ключевым является тот факт, что именно она возглавляла Конкурсную комиссию по отбору новых членов НКРЭКУ, назначение которых состоялось в сентябре этого года.

Именно из-за такого совпадения необходимо тщательно расследовать возможное влияние группы Галущенко сначала на отбор новых членов НКРКП, а затем и на решение этого регулятора.

"Стоит проверить и процедуру назначения Юрия Власенко на должность руководителя регулятора. Говорят о его связях с Галущенко. Сейчас мы смотрим на действия власти в контексте этого коррупционного мега-скандала. Но почему не пересмотреть состав НКРЭКУ, который назначался "друзьями Карлсона?" — подчеркивает Алексей Кущ.