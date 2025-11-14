Новий страх Путіна? Чим особлива загадкова ракета України "Довгий Нептун" (фото)

Модифікована ракета успішно вражає ворожі цілі

На озброєнні ЗСУ є цікава крилата ракета "Довгий Нептун", якою Україна успішно атакує військові об’єкти у Росії. Це наземна модифікація легендарної протикорабельної крилатої ракети, яка потопила крейсер "Москва".

Що потрібно знати:

Дальність нової ракети сягає тисячі кілометрів

Слово "довгий" у назві може вказувати подовжений фюзеляж у цій ракеті

Модернізована ракета могла вразити кілька важливих російських об’єктів

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в ніч проти 14 листопада українські військові застосували "Довгі Нептуни"за певними цілями на російській території у відповідь на терор, що триває, з боку РФ. Він додав, що українські ракети фактично щомісяця дають відчутніші та точніші результати.

"Довгий Нептун" — що відомо про ракету

Вперше у публічному просторі про "Довгу Нептун" заговорили наприкінці 2023 року. Тоді в інтерв’ю АрміяInform заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що Україна займається створенням нової модифікації ракети для комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Слово "довгий" у назві може вказувати на те, що в порівнянні з базовою протикорабельною ракетою Р-360 у цієї моделі суттєво подовжений фюзеляж.

Довгий Нептун. Фото: "Зброя"

Ракетний комплекс "Нептун" прийняли на озброєння у серпні 2020 року після десяти років розробки та випробувань. Довжина ракети становила 5 метрів, маса ракети – бл. 870 кг (в т.ч. 150 кг бойової частини), пише Espreso. Даних характеристики вистачає для поразки бойових надводних кораблів та транспортних суден водотоннажністю до 5 000 тонн. Водночас було заявлено, що швидкість польоту ракети – 900 км/год, а максимальна дальність – 280 км. Розгортання комплексу на новій позиції займає до 15 хв, відстань стартової позиції від берегової смуги – трохи більш як 25 км.

Характеристики "Нептуна". Інфографіка: "Телеграф"

У березні 2025 року Володимир Зеленський повідомив, що нова модифікація ракети під назвою "Довгий Нептун" пройшла випробування та успішне бойове застосування. "Нова українська ракета, точний удар", — сказав він. За словами глави держави, дальність нової української крилатої ракети сягає тисячі кілометрів.

Характеристики ракети "Довгий Нептун". Інфографіка: "Телеграф"

У серпні поточного року Україна вперше показала "Довгий Нептун", повідомляє Defense Express. І хоча про її розробку було відомо з 2023 року, жодних зображень у відкритих джерелах не йшлося. На День Незалежності на офіційному обліковому записі держспорту "Зброя" ракету нарешті показали українцям.

Чому так довго створювали "Довгий Нептун"

Старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний у коментарі "Телеграфу" заявив, що "Довгий Нептун" — це сучасний засіб поразки, створений в Україні, що є значним досягненням нашої країни, особливо враховуючи умови повномасштабного вторгнення та протидію переважній ядерній державі.

Водночас зазначає він, не варто перебільшувати його можливості, адже це лише одна зі складових нашої оборонної системи.

"Загалом виробництво нової ракети — це не просто заміна компонентів зі старої протикорабельної ракети "Нептун". Фактично, це глибока модернізація, якщо не виготовлення практично нового виробу. Йдеться про збільшення габаритів, ймовірну заміну двигуна, збільшення бойової частини, а головне — поліпшення електроніки і системи навігації для протидії враженню. інженерів, власне, ось чому довго переробляли "Нептун", — пояснив аналітик.

Довгий Нептун. Фото: "Зброя"

