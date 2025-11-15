Навіть у сонячні дні: Кудрицький пояснив, чому бувають тривалі відключення

Якщо немає генерації електрики, то навіть у ясні сонячні дні будуть тривалі відключення, зауважив Кудрицький

Виведене з ладу обладнання електростанцій не може виробляти електрику. Після масованих ударів росіян по об'єктах генерації обсяги виробництва дуже впали й дефіцит виник майже миттєво.

Об'єкти "Укренерго" займаються лише транспортуванням, а не виробництвом електроенергії. Це в інтерв'ю ВВС News Україна пояснив колишній очільник ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Що треба знати

"Укренерго" не займається виробництвом електрики

Дефіцит в системі виник через різке падіння генерації

Головний ризик — ураження станцій і трансформаторів

За його словами, "Укренерго", як оператор системи передачі, займається транспортуванням електроенергії, яку виробляють електростанції. Від об'єктів генерації електрику доправляють магістральними електромережами до розподільчих мереж обленерго.

"Якщо є, що передавати, то у вас плюс-мінус нормальна ситуація", — зазначає Кудрицький.

Тому навіть якщо об'єкти "Укренерго" захищені від влучань, цього також потребують і станції, які виробляють "світло". У випадку ж коли електростанції побиті, трансформатори знищені, а машинні зали пошкоджені ракетами, то достатньо електроенергії там не вироблятиметься, навіть попри ясну сонячну погоду, — зауважив ексглава.

Власне, за його словами, саме тому після обстрілів росіян на початку жовтня в енергосистемі Україні практично моментально виник дефіцит електрики.

Нагадаємо, причина нинішніх тривалих відключень світла криється не лише в російських ударах по ТЕЦ та ТЕС. Про це у коментарі "Телеграфу" заявив перший заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.