Даже в солнечные дни: Кудрицкий объяснил, почему бывают продолжительные отключения

Алексей Руденко
Ночной Киев во время блекаута
Ночной Киев во время блекаута. Фото Коллаж "Телеграфа"

Если нет генерации электричества, то даже в ясные солнечные дни будут длительные отключения, заметил Кудрицкий

Выведенное из строя оборудование электростанций не может производить электричество. После массированных ударов россиян по объектам генерации объемы производства сильно упали и дефицит возник почти мгновенно.

Объекты "Укрэнерго" занимаются только транспортировкой, а не производством электроэнергии. Это в интервью BBC News Украина объяснил бывший глава ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Что нужно знать

  • "Укрэнерго" не занимается производством электричества
  • Дефицит в системе возник из-за резкого падения генерации
  • Главный риск – поражение станций и трансформаторов

По его словам, "Укрэнерго" как оператор системы передачи занимается транспортировкой электроэнергии, которую производят электростанции. От объектов генерации электричество доставляют магистральными электросетями в распределительные сети облэнерго.

"Если есть что передавать, то у вас плюс-минус нормальная ситуация", — отмечает Кудрицкий.

Поэтому даже если объекты "Укрэнерго" защищены от попаданий, в этом также нуждаются и станции, производящие "свет". В случае, когда электростанции побитые, трансформаторы уничтожены, а машинные залы повреждены ракетами, достаточно электроэнергии там не будет производиться, даже несмотря на ясную солнечную погоду, — отметил экс-глава.

По его словам, именно поэтому после обстрелов россиян в начале октября в энергосистеме Украины практически моментально возник дефицит электричества.

Напомним, причина нынешних длительных отключений света кроется не только в российских ударах по ТЭЦ и ТЭС. Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил первый заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко.

