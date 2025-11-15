Даже в солнечные дни: Кудрицкий объяснил, почему бывают продолжительные отключения
Если нет генерации электричества, то даже в ясные солнечные дни будут длительные отключения, заметил Кудрицкий
Выведенное из строя оборудование электростанций не может производить электричество. После массированных ударов россиян по объектам генерации объемы производства сильно упали и дефицит возник почти мгновенно.
Объекты "Укрэнерго" занимаются только транспортировкой, а не производством электроэнергии. Это в интервью BBC News Украина объяснил бывший глава ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Что нужно знать
- "Укрэнерго" не занимается производством электричества
- Дефицит в системе возник из-за резкого падения генерации
- Главный риск – поражение станций и трансформаторов
По его словам, "Укрэнерго" как оператор системы передачи занимается транспортировкой электроэнергии, которую производят электростанции. От объектов генерации электричество доставляют магистральными электросетями в распределительные сети облэнерго.
"Если есть что передавать, то у вас плюс-минус нормальная ситуация", — отмечает Кудрицкий.
Поэтому даже если объекты "Укрэнерго" защищены от попаданий, в этом также нуждаются и станции, производящие "свет". В случае, когда электростанции побитые, трансформаторы уничтожены, а машинные залы повреждены ракетами, достаточно электроэнергии там не будет производиться, даже несмотря на ясную солнечную погоду, — отметил экс-глава.
По его словам, именно поэтому после обстрелов россиян в начале октября в энергосистеме Украины практически моментально возник дефицит электричества.
Напомним, причина нынешних длительных отключений света кроется не только в российских ударах по ТЭЦ и ТЭС. Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил первый заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко.