Нові переговори та "історичні домовленості": Зеленський розповів про важливе

Україна заключить "історичну угоду" із Францією для посилення авіації. Крім цього, наша країна вже має домовленість з Грецією, яка дозволить закрити потребу в "майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари".

Що потрібно знати:

Угода з Францією сприятиме посиленню захисту неба та інших оборонних здібностей

Був ще один старт переговорів з метою завершення війни

18 листопада Зеленський вирушить із візитом до Іспанії — ця країна приєдналася до партнерів та ініціатив, які допомагають Україні

Україна вже має домовленість з Грецією про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже €2 млрд на імпорт газу

Про це 16 листопада у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, угода буде підписана вже завтра, 17 листопада.

Історичну угоду підготували із Францією. Буде значне посилення нашої авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних здібностей повідомляє Зеленський.

Він додав, що це те, що дійсно допоможе Україні захищатися та досягати наших цілей та завдань.

Крім того, Зеленський анонсував у вівторок свій візит до Іспанії.

Ще одна сильна країна, яка приєдналася до партнерів та ініціатив, які нам реально допомагають. Головні наші цілі сьогодні – ППО, ракети для ППО. І після кожного російського удару ми забезпечуємо відновлення наших сил. Це непросто, але ми це робимо сказав Зеленський.

18 листопада відбудеться його "результативний візит" до Іспанії, підготовка до якого тривала давно.

Крім того, Зеленський підкреслив, що вже є "договореності з Грецією про фінансування імпорту газу", які дозволять закрити потребу "майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари".

Президент розповів також про роботу у напрямку переговорів з метою завершення війни.

І звісно, безумовно, фронт. І звісно, безумовно, дипломатія. Ми працюємо, щоб був ще один старт переговорів — щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни зазначив він.

Україна розраховує на поновлення обмінів.

Багато зустрічей, переговорів, дзвінків зараз заради цього підсумував український лідер

