Новые переговоры и "исторические договоренности": Зеленский рассказал о важном
Главные цели страны сегодня – это ПВО и ракеты для ПВО
Украина заключит "историческое соглашение" с Францией для усиления авиации. Помимо этого, у нашей страны уже есть договоренность с Грецией, которая позволит закрыть потребность в "почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов".
Что нужно знать:
- Соглашение с Францией поспособствует усилению защиты неба и других оборонных способностей
- Был еще один старт переговоров с целью завершения войны
- 18 ноября Зеленский отправится с визитом в Испанию — эта страна присоединилась к партнерам и инициативам, которые помогают Украине
- У Украины уже есть договоренность с Грецией о финансировании импорта газа, и мы закроем потребность почти €2 млрд на импорт газа
Об этом 16 ноября в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соглашение будет подписано уже завтра, 17 ноября.
Историческое соглашение подготовили с Францией. Будет значительное усиление нашей авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных способности
Он добавил, что это то, что действительно поможет Украине защищаться и достигать наших целей и задач.
Кроме того, Зеленский анонсировал во вторник свой визит в Испанию.
Еще одна сильная страна, которая присоединилась к партнерам и инициативам, которые нам реально помогают. Главные наши цели сегодня – это ПВО, ракеты для ПВО. И после каждого российского удара мы обеспечиваем восстановление наших сил. Это непросто, но мы это делаем
18 ноября состоится его "результативный визит" в Испанию, подготовка к которому шла давно.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что уже есть "договоренности с Грецией о финансировании импорта газа", которые позволят закрыть потребность в "почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов".
Президент рассказал также о работе в направлении переговоров с целью завершения войны.
И конечно, безусловно, фронт. И конечно, безусловно, дипломатия. Мы работаем, чтобы был еще один старт переговоров — чтобы все же была перспектива окончания этой войны
Украина рассчитывает на возобновление обменов.
Многие встречи, переговоры, звонки сейчас ради этого
