Новые переговоры и "исторические договоренности": Зеленский рассказал о важном

Украина заключит "историческое соглашение" с Францией для усиления авиации. Помимо этого, у нашей страны уже есть договоренность с Грецией, которая позволит закрыть потребность в "почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов".

Что нужно знать:

Соглашение с Францией поспособствует усилению защиты неба и других оборонных способностей

Был еще один старт переговоров с целью завершения войны

18 ноября Зеленский отправится с визитом в Испанию — эта страна присоединилась к партнерам и инициативам, которые помогают Украине

У Украины уже есть договоренность с Грецией о финансировании импорта газа, и мы закроем потребность почти €2 млрд на импорт газа

Об этом 16 ноября в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соглашение будет подписано уже завтра, 17 ноября.

Историческое соглашение подготовили с Францией. Будет значительное усиление нашей авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных способности сообщает Зеленский.

Он добавил, что это то, что действительно поможет Украине защищаться и достигать наших целей и задач.

Кроме того, Зеленский анонсировал во вторник свой визит в Испанию.

18 ноября состоится его "результативный визит" в Испанию, подготовка к которому шла давно.

Еще одна сильная страна, которая присоединилась к партнерам и инициативам, которые нам реально помогают. Главные наши цели сегодня – это ПВО, ракеты для ПВО. И после каждого российского удара мы обеспечиваем восстановление наших сил. Это непросто, но мы это делаем отметил президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что уже есть "договоренности с Грецией о финансировании импорта газа", которые позволят закрыть потребность в "почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов".

Президент рассказал также о работе в направлении переговоров с целью завершения войны.

И конечно, безусловно, фронт. И конечно, безусловно, дипломатия. Мы работаем, чтобы был еще один старт переговоров — чтобы все же была перспектива окончания этой войны отметил он.

Украина рассчитывает на возобновление обменов.

Многие встречи, переговоры, звонки сейчас ради этого подытожил украинский лидер.

