Україна не піде стопами Близького Сходу? Що Зеленський каже про закінчення війни за планом Трампа

Закінчити війну з Росією швидко не вдається

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не слід порівнювати війну в Україні та на Близькому Сході. Однак на хвилі успіху президента США Дональда Трампа в Газі він хоче принести мир і в нашу державу.

Що треба знати:

9 жовтня Ізраїль та Сектор Гази підписали мирну угоду

Трамп вважає це своїм здобутком, тому хоче схожого успіху в Україні

Зеленський закликає не порівнювати війну з Росією та війну на Близькому сході

Про це розповів президент України на зустрічі з журналістами, передає "Телеграф" у матеріалі "Про зустріч з Путіним, Tomahawk та можливе закінчення війни. Головні заяви Зеленського".

За словами Зеленського, порівнювати війну в Україні та на Близькому Сході не можна. Адже це абсолютно різний обсяг війни, різна історія. Там є, безумовно, такі ж жертви, такі ж живі люди, і на жаль, великі втрати, але це не можна порівняти. Президент переконаний, що втрати, засоби та обсяг війни на Близькому Сході та в Україні — дуже різні.

Саме тому закінчити війну з Росією не вдається так швидко, як хотілося б. Україна воює проти цілої армії Кремля і це не порівняти з ситуацією на Близькому Сході.

"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу", — заявив президент.

За його словами, Трампу вдалося багато на Близькому Сході і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Наразі у нього та у всього світу такий настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України.

"Тобто є такий настрій, а ми робимо в такому настрої якісь кроки – "томагавки" тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію", — каже Зеленський.

