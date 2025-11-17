Відключення тривають. Які області найдовше сидітимуть без світла 17 листопада

Енергетики роблять все можливе, щоб в оселях всіх українців було світло

У понеділок, 17 листопада, в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Така необхідність зберігається через наслідки ударів Росії по енергетичній системі країни.

Що треба знати:

В Україні продовжуються регулярні відключення світла

У вихідні графіки більш м'які, але у робочі дня обмеження посилюються

У понеділок в деяких областях світла вимикатимуть на сім годин поспіль

"Телеграф" розповідає, які графіки діють в різних областях України у понеділок. Протягом доби будуть відключення від 1 до 4 черг, — Укренерго. Найбільше "темних годин" буде у Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій областях, де світла в деяких чергах не буде по 7 годин поспіль. Важливо розуміти, що ситуація в енергетиці є динамічною, тому протягом дня графіки можуть зазнавати змін.

Хмельницька область:

Житомирська область:

Черкаська область:

Харківська область:

Миколаївська область:

Чернігівська область:

Запорізька область:

Полтавська область:

Київ:

Відключення у Києві 17 листопада

Київська область:

Відключення у Київській області 17 листопада

Дніпропетровська область:

Відключення у Дніпропетровській області 17 листопада

Одеська область:

Графіки відключення світла в Одеській області 17 листопада

Як повідомляв "Телеграф", колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зараз досить гостро стоїть питання захисту українських енергооб'єктів від "шахедів" та ракет. Він розповів, як працюють укриття для трансформаторів, чому деякі потужності неможливо захистити та яка російська зброя найнебезпечніша для енергетики.