Отключения продолжаются. Какие области будут дольше всего сидеть без света 17 ноября
Энергетики делают все возможное, чтобы в домах всех украинцев был свет
В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Такая необходимость сохраняется из-за последствий ударов России по энергетической системе страны.
Что нужно знать:
- В Украине продолжаются регулярные отключения света
- В выходные графики более мягкие, но в рабочие дни ограничения усиливаются
- В понедельник в некоторых областях свет будут выключать на семь часов подряд
"Телеграф" рассказывает, какие графики действуют в разных областях Украины в понедельник. В течение суток будут отключения от 1 до 4 очередей, — Укрэнерго. Больше всего "темных часов" будет в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Запорожской областях, где света в некоторых очередях не будет по 7 часов подряд. Важно понимать, что ситуация в энергетике динамичная, поэтому в течение дня графики могут претерпевать изменения.
Хмельницкая область:
Житомирская область:
Черкасская область:
Харьковская область:
Николаевская область:
Черниговская область:
Запорожская область:
Полтавская область:
Киев:
Киевская область:
Днепропетровская область:
Одесская область:
Как сообщал "Телеграф", бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас достаточно остро стоит вопрос защиты украинских энергообъектов от "шахедов" и ракет. Он рассказал, как работают укрытия для трансформаторов, почему некоторые мощности невозможно защитить и какое российское оружие наиболее опасно для энергетики.