Отключения продолжаются. Какие области будут дольше всего сидеть без света 17 ноября

Энергетики делают все возможное, чтобы в домах всех украинцев был свет

В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Такая необходимость сохраняется из-за последствий ударов России по энергетической системе страны.

Что нужно знать:

В Украине продолжаются регулярные отключения света

В выходные графики более мягкие, но в рабочие дни ограничения усиливаются

В понедельник в некоторых областях свет будут выключать на семь часов подряд

"Телеграф" рассказывает, какие графики действуют в разных областях Украины в понедельник. В течение суток будут отключения от 1 до 4 очередей, — Укрэнерго. Больше всего "темных часов" будет в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Запорожской областях, где света в некоторых очередях не будет по 7 часов подряд. Важно понимать, что ситуация в энергетике динамичная, поэтому в течение дня графики могут претерпевать изменения.

Хмельницкая область:

Житомирская область:

Черкасская область:

Харьковская область:

Николаевская область:

Черниговская область:

Запорожская область:

Полтавская область:

Киев:

Отключение в Киеве 17 ноября

Киевская область:

Отключение в Киевской области 17 ноября

Днепропетровская область:

Отключение в Днепропетровской области 17 ноября

Одесская область:

Графики отключения света в Одесской области 17 ноября

Как сообщал "Телеграф", бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас достаточно остро стоит вопрос защиты украинских энергообъектов от "шахедов" и ракет. Он рассказал, как работают укрытия для трансформаторов, почему некоторые мощности невозможно защитить и какое российское оружие наиболее опасно для энергетики.