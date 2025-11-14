Ні в якому разі не купуйте. Які продукти слід обходити стороною за відключень світла

Вночі генератори спеціально для холодильників не вмикають

За відключень світла у супермаркетах генератори працюють лише визначену кількість часу, а потім магазин повністю знеструмлюється. Це безперечно вливає на якість продуктів.

"Телеграф" розповість, які товари краще не купувати в магазинах під час обмеження електроенергії. Додамо, що під час нічних відключень магазини не вмикають генератори для роботи холодильників.

Що треба знати:

В Україні тривалий час щодня діють відключення світла по 7-10 годин підряд, іноді більше

Є продукти, які швидко псуються без стабільної холодної температури

Які продукти краще не купувати під час відключень та чому

На полицях супермаркетів продається велике різномаїття продуктів, які мають чітко прописані температурні норми. За їх недотримання починається псування товару, яке неозброєним оком іноді важко помітити. До цих продуктів належать:

молочка;

заморожені напівфабрикати;

свіже м'ясо;

свіжа та копчена риба;

готові страви кулінарії.

Ці продукти під час відключень слід купувати обережно, звертаючи увагу на якість та свіжість. Зауважимо, що страви кулінарії та мариновані продукти важко оцінити на якість, тому до них треба бути пильними. Не слід давати такі продукти дітям чи вживати вагітним.

Готові страви в магазині

Усі вищеперераховані продукти швидко псуються, їх вживання може викликати отруєння. Чимало людей вважають, що за відключення світла на пару годин з м'ясом чи ковбасою без контролю температури нічого не станеться, але це не так. Розвиток бактерій, які викликають псування продуктів починається швидко, і на перших етапах ні візуально, ні за смаком можна не відчути змін.

Особливо зосереджуйтесь на морожених продуктах, адже за санітарними нормами їх можна розморожувати лише один раз. Постійні розморозки та заморозки навіть на пару годин псують їх смак та текстуру, а іноді зовсім роблять не придатними до вживання. Щодо страв з кулінарії, то обирати слід те, що найчастіше купують. Адже його відповідно й готують часто, але і тут є нюанси. Досить найнебезпечнішими можуть бити майонезні салати, особливо з рибою, готове м'ясо, мариновані страви.

У магазині продукти псуються, а вдома — ні?

Насправді це не так, навіть вдома в холодильнику стала температура зберігається не постійно, тому деякі продукти можуть псуватися. Через це під час відключень краще купувати невелику кількість їжі, зберігати її в холодильнику, використовуючи методи стабілізації температури.

Різниця між їжею, яка стоїть у вашому холодильнику без електрики, та в магазині в тому, що перший варіант вже перевірений. Тобто ви купили, до прикладу, м'ясо, зробили котлети і поставили їх в холодильник. Там вони можуть зберігатись пару днів, а у магазині — ви не можете на 100% бути впевнені у свіжості готових котлет чи навіть заморожених.

