Які об’єкти енергетики отримують захист від обстрілів: Кудрицький пояснив

Одне укриття для трансформатора коштує десь 120-130 мільйонів гривень без ПДВ

Питання захисту українських енергооб'єктів від "шахедів" та ракет зараз стоїться досить гостро. У багатьох виникають питання: як працюють укриття для трансформаторів, чому деякі потужності неможливо захистити та яка російська зброя найнебезпечніша для енергетики.

Про це розповів колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ВВС. За його словами, слід розуміти, що у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення та ситуацією зараз вектор загрози для енергетики змістився.

Що треба знати:

Україні слід захищати енергооб'єкти від "шахедів"

У 2023 "Укренерго" побудувала понад 60 потрібних сховищ

Найефективніший захист від ракет — ППО

Які обʼєкти потребують найбільшого захисту

Кудрицький каже, що наразі основна загроза для енергетичних об'єктів — це "шахеди", не ракети. Це добре видно по статистиці щоденних атак. Адже у 2023 Росія за місяць випускала до 500 дронів, а зараз ця цифра сягнула понад 6 тисяч. При цьому добре видно, що кількість ракет не зростає в такій прогресії.

Відповідаючи на питання, які об'єкти потребують найбільшого захисту, експерт відповів, що відносно легка ціль для РФ — трансформатори. Вони грають важливу роль і їх потужність певний час мала надлишковий характер.

"Усі енергооб'єкти мають свої трансформатори: АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та навіть "Укрзалізниця". Але у 2023 році "Укренерго" побудувало лише понад 60 укриттів для трансформаторів. Це був перший рівень захисту", — додає Кудрицький.

За його словами, виникає логічне питання: що з іншими трансформаторами на об'єктах. Адже лінія захисту енергетики України була побудована так, що зберігався мінімум об'єктів, які могли витримати навантаження на мережу без сильних відключень. Зараз же українці стикнулись з досить жорсткими графіками.

"Багато це (60 укриттів для трансформаторів — ред.) чи мало, це десь умовно третина всіх трансформаторів "Укренерго". Але оскільки трансформатори "Укренерго" мають надлишкову потужність стосовно споживання країни, то цих трансформаторів мало вистачати для того, щоб в разі чого можна було покрити, скажімо, споживання країни і основних всіх регіонів", — каже експерт.

Як варто захищати енергооб'єкти від ракет

Кудрицький вважає, що наразі Росія вперлась в якусь стелю по виробництву ракет, тому за одну атаку випускає до 30 штук за раз, а от "шахедів" може бути 1 000. При цьому дрони завдають більшого збитку, адже їх кількість вища, а влучання досить точне. Ба більше, аби знищити якусь підстанцію, треба запустити не одну ракету, що досить важко, а от с "шахедами" інша справа.

"Якщо ми говоримо про третій рівень (захисту енергооб'єктів — ред.), то це десятки до ста мільярдів гривень вартість одного укриття. Адже деякі підстанції мають площу в десятки гектарів. Як можна таку потужність закопати під землю? Це те саме, що збудувати укриття над усім Конотопом. Це неможливо", — пояснює експерт.

Резюмуючи, він наголосив, що від ракет захистити енергетику може ППО, а від "шахедів" — спеціальні укриття. Наразі вектор типу озброєння Росії перемістився на дрони, тому Україна має це враховувати.

