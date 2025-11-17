Чому дозвіл на виїзд 18-22-річних українців за кордон не був помилкою: нардепка пояснила

Дозвіл на виїзд хлопців не загрожував обороноздатності держави, вважає депутатка

Дозвіл на виїзд українців чоловічої статі до 22 років за межі країни не був помилкою. Ці люди не підпадали під мобілізацію включно до 24 років.

Вже з 24 років чоловік мав або пройти відповідну базову військову підготовку, або визначитись щодо подальших своїх дій. Про це у бліц-інтерв'ю "Телеграфу" "В Україні закривають лазівку для порушників військового обліку: подробиці з Ради" розповіла нардепка від "ЄС", членкиня комітету з нацбезпеки і оборони Ірина Фріз.

Що треба знати

Чоловіки до 24 років не підлягали мобілізації

Сплеск виїзду хлопців спричинило запізнення рішення влади

Багато молодих українців після зняття заборони поїхали відвідати сім’ї

За її словами, у даному контексті рішення було ухвалено, але відтерміновано в часі.

"Це і призвело до збільшення кількості людей, яка поїхала", — вважає Ірина Фріз.

Хлопці віком до 22 років нарешті отримали можливість приїхати до своїх родин і домівок. І коли діяла відповідна заборона, такої можливості вони не мали, зазначила народна обраниця.

"Якщо б робилося все вчасно і адекватно викликам, ми б не мали певного сплеску [виїзду] який отримали після ухвалення цього рішення", — наголосила парламентарка.

Нагадаємо, в інтерв’ю "Телеграфу" нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Руслан Горбенко зазначав, що рішення, яке дозволяло українцям до 22 років виїжджати із країни, було помилкою. Він назвав таке рішення "популістським" і визнає, що воно вже впливає на економіку.