Почему разрешение на выезд 18-22-летних украинцев за границу не было ошибкой: нардепка объяснила

Разрешение на выезд юношей не угрожал обороноспособности государства, считает депутат

Разрешение на выезд украинцев мужского пола до 22 лет за пределы страны не было ошибкой. Эти люди не могли быть мобилизованы до 24 лет включительно.

Уже с 24 лет мужчина должен был либо пройти соответствующую базовую военную подготовку, либо определиться с дальнейшими своими действиями. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" "В Украине закрывают лазейку для нарушителей военного учета: подробности из Рады" рассказала нардепка от "ЕС", член комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз.

Что нужно знать

Мужчины до 24 лет не подлежат мобилизации

Всплеск выезда юношей вызвано запоздалым решением властей

Многие молодые украинцы после снятия запрета уехали навестить семьи

По ее словам, в данном контексте решение было принято, но отсрочено по времени.

"Это и привело к увеличению количества уехавших людей", — считает Ирина Фриз.

Юноши младше 22 лет наконец получили возможность приехать к своим семьям и домам. И когда действовал соответствующий запрет, такой возможности у них не было, отметила народная избранница.

"Если бы делалось все своевременно и адекватно вызовам, мы бы не имели определенного всплеска [выезда], который получили после принятия этого решения", — подчеркнула парламентарий.

Напомним, в интервью "Телеграфу" нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Руслан Горбенко отмечал, что решение, позволявшее украинцам до 22 лет выезжать из страны, было ошибкой. Он назвал такое решение "популистским" и признает, что оно уже влияет на экономику.