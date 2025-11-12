"А своїх дітей де сховав". Кличко нарвався на жорстку критику через заяву про зниження мобілізаційного віку
-
-
У міського голови Києва двоє дорослих синів
Мер Києва Віталій Кличко виступив за зниження мобілізаційного віку до 22-23 років. Українці негативно відреагували на його пропозицію.
Що треба знати:
- Кличко заявив, що через нестачу бійців в Україні можна було б знизити мобілізаційний вік
- В мережі різко розкритикували його ідею мобілізувати 22-річних
- Сам Кличко має двох дорослих синів, жоден з них не в армії
Що сказав Кличко про зниження мобілізаційного віку
В інтерв'ю Politico чиновник зазначив, що Україна має "величезні проблеми із солдатами, із людськими ресурсами". На його думку, у зв'язку з цим можна було б знизити вік, з якого чоловіки підлягають мобілізації з 25 до 22 років.
Раніше в армії служили 18-річні, але це ж діти. Наразі в Україні призивають лише з 25 років. Можна було б зменшити цей вік на рік-два — до 23-22,
Як українці реагують на пропозицію Кличка
Питання зниження мобілізаційного віку періодично активно обговорюється. Українська влада проти цього кроку, але деякі військові командири вважають, що це було б доцільно.
Ймовірність, що мобілізувати будуть хлопців, молодших за 25 років, дуже болісно сприймається українським суспільством. От і зараз слова Кличка викликали шквал негативних коментарів.
Багато хто пропонує меру Києва спершу відправити на фронт своїх дітей. У Віталія Кличка троє дітей, що народилися у шлюбі зі співачкою Наталією Єгоровою (пара розлучилася у 2022 році). Кличко є батьком Єлизавети-Вікторії (2002 р.н) та двох синів — Єгор-Даніїл 2000 р.н., Максим-Олександр 2005 р.н. Ще до розлучення його дружина та діти жили за кордоном, переважно в Німеччині.
В мережі обурюються та пропонують Кличку почати з власних синів. Дехто вказує, що мер Києва і сам ще призовного віку та міг би піти служити. Є й такі, хто пропонує відправити воювати можновладців та "казнокрадів". Ось деякі з коментарів:
- Своїх в окоп нехай відправить
- Привозь своїх синів з-за кордону, хай йдуть захищати країну
- А своїх дітей Кличко де сховав, нехай інші йдуть помирати, аби мої були живі, так виходить?
- Можновладців на війну, а ми жінки їх замінимо
- Може спочатку казнокради
- А мер також ще призовного віку. Та й фізпідготовка краща, ніж у тих нещасних бусифікованих. В чому проблема, вперед, захищай свої статки
Раніше член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО" Павло Лакійчук пояснив в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA, чому 23-річні воюють значно ефективніше за 50-річних. За його словами, найбільш ефективними є бійці до 30 років.