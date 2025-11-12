Рус

"А своїх дітей де сховав". Кличко нарвався на жорстку критику через заяву про зниження мобілізаційного віку

Автор
Олена Руденко
Дата публікації

Автор
Віталій Кличко Новина оновлена 12 листопада 2025, 11:49
Віталій Кличко. Фото Колаж "Телеграф"

У міського голови Києва двоє дорослих синів

Мер Києва Віталій Кличко виступив за зниження мобілізаційного віку до 22-23 років. Українці негативно відреагували на його пропозицію.

Що треба знати:

  • Кличко заявив, що через нестачу бійців в Україні можна було б знизити мобілізаційний вік
  • В мережі різко розкритикували його ідею мобілізувати 22-річних
  • Сам Кличко має двох дорослих синів, жоден з них не в армії

Що сказав Кличко про зниження мобілізаційного віку

В інтерв'ю Politico чиновник зазначив, що Україна має "величезні проблеми із солдатами, із людськими ресурсами". На його думку, у зв'язку з цим можна було б знизити вік, з якого чоловіки підлягають мобілізації з 25 до 22 років.

Раніше в армії служили 18-річні, але це ж діти. Наразі в Україні призивають лише з 25 років. Можна було б зменшити цей вік на рік-два — до 23-22,

Віталій Кличко

Як українці реагують на пропозицію Кличка

Питання зниження мобілізаційного віку періодично активно обговорюється. Українська влада проти цього кроку, але деякі військові командири вважають, що це було б доцільно.

Ймовірність, що мобілізувати будуть хлопців, молодших за 25 років, дуже болісно сприймається українським суспільством. От і зараз слова Кличка викликали шквал негативних коментарів.

Багато хто пропонує меру Києва спершу відправити на фронт своїх дітей. У Віталія Кличка троє дітей, що народилися у шлюбі зі співачкою Наталією Єгоровою (пара розлучилася у 2022 році). Кличко є батьком Єлизавети-Вікторії (2002 р.н) та двох синів — Єгор-Даніїл 2000 р.н., Максим-Олександр 2005 р.н. Ще до розлучення його дружина та діти жили за кордоном, переважно в Німеччині.

Колишня дружина та діти Віталія Кличка
Діти Кличка з мамою

В мережі обурюються та пропонують Кличку почати з власних синів. Дехто вказує, що мер Києва і сам ще призовного віку та міг би піти служити. Є й такі, хто пропонує відправити воювати можновладців та "казнокрадів". Ось деякі з коментарів:

  • Своїх в окоп нехай відправить
  • Привозь своїх синів з-за кордону, хай йдуть захищати країну
  • А своїх дітей Кличко де сховав, нехай інші йдуть помирати, аби мої були живі, так виходить?
  • Можновладців на війну, а ми жінки їх замінимо
  • Може спочатку казнокради
  • А мер також ще призовного віку. Та й фізпідготовка краща, ніж у тих нещасних бусифікованих. В чому проблема, вперед, захищай свої статки

Раніше член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО" Павло Лакійчук пояснив в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA, чому 23-річні воюють значно ефективніше за 50-річних. За його словами, найбільш ефективними є бійці до 30 років.

