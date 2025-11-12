"А своїх дітей де сховав". Кличко нарвався на жорстку критику через заяву про зниження мобілізаційного віку

У міського голови Києва двоє дорослих синів

Мер Києва Віталій Кличко виступив за зниження мобілізаційного віку до 22-23 років. Українці негативно відреагували на його пропозицію.

Що треба знати:

Кличко заявив, що через нестачу бійців в Україні можна було б знизити мобілізаційний вік

В мережі різко розкритикували його ідею мобілізувати 22-річних

Сам Кличко має двох дорослих синів, жоден з них не в армії

Що сказав Кличко про зниження мобілізаційного віку

В інтерв'ю Politico чиновник зазначив, що Україна має "величезні проблеми із солдатами, із людськими ресурсами". На його думку, у зв'язку з цим можна було б знизити вік, з якого чоловіки підлягають мобілізації з 25 до 22 років.

Раніше в армії служили 18-річні, але це ж діти. Наразі в Україні призивають лише з 25 років. Можна було б зменшити цей вік на рік-два — до 23-22, Віталій Кличко

Як українці реагують на пропозицію Кличка

Питання зниження мобілізаційного віку періодично активно обговорюється. Українська влада проти цього кроку, але деякі військові командири вважають, що це було б доцільно.

Ймовірність, що мобілізувати будуть хлопців, молодших за 25 років, дуже болісно сприймається українським суспільством. От і зараз слова Кличка викликали шквал негативних коментарів.

Багато хто пропонує меру Києва спершу відправити на фронт своїх дітей. У Віталія Кличка троє дітей, що народилися у шлюбі зі співачкою Наталією Єгоровою (пара розлучилася у 2022 році). Кличко є батьком Єлизавети-Вікторії (2002 р.н) та двох синів — Єгор-Даніїл 2000 р.н., Максим-Олександр 2005 р.н. Ще до розлучення його дружина та діти жили за кордоном, переважно в Німеччині.

Діти Кличка з мамою

В мережі обурюються та пропонують Кличку почати з власних синів. Дехто вказує, що мер Києва і сам ще призовного віку та міг би піти служити. Є й такі, хто пропонує відправити воювати можновладців та "казнокрадів". Ось деякі з коментарів:

Своїх в окоп нехай відправить

Привозь своїх синів з-за кордону, хай йдуть захищати країну

А своїх дітей Кличко де сховав, нехай інші йдуть помирати, аби мої були живі, так виходить?

Можновладців на війну, а ми жінки їх замінимо

Може спочатку казнокради

А мер також ще призовного віку. Та й фізпідготовка краща, ніж у тих нещасних бусифікованих. В чому проблема, вперед, захищай свої статки

Раніше член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО" Павло Лакійчук пояснив в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA, чому 23-річні воюють значно ефективніше за 50-річних. За його словами, найбільш ефективними є бійці до 30 років.