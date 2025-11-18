Б'ють згори. Голова "Укренерго" пояснив небезпеку нової тактики росіян

Росіяни змінили підхід до ударів по енергетиці, тепер все складніше

З настанням осені Росія активізувала удари по енергетиці України, намагаючись позбавити нас світла та тепла. Росіяни змінили тактику атак у порівнянні з обстрілами минулого року.

Що треба знати:

Росіяни шукають все нові способи влаштувати блекаути в Україні — цього року ворог змінив тактику

У жовтні та листопаді РФ атакує не лише об’єкти генерації, передачі та розподілу електрики, але й газодобувну і газотранспортну інфраструктури

Ворог корегує свої удари, щоб обійти перший рівень захисту енергооб'єктів

Як ворог змінив тактику ударів по енергетиці

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, торік росіяни намагались уразити "все і скрізь", а зараз вони зосереджуються на окремих регіонах та окремих енергооб’єктах. За допомогою масовості застосування засобів ураження, ворог намагається пробити їхній захист та пройти засоби ППО.

Віталій Зайченко

Цей підхід ускладнює оперативне відновлення енергопостачання, зокрема, в регіонах, на які були спрямовані ці масовані атаки. Але енергетики роблять усе можливе, працюючи фактично у цілодобовому режимі, Віталій Зайченко

Які об'єкти енергетики зараз атакує РФ

Голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що у жовтні й листопаді цілями масованих ракетно-дронових атак ворога стали об’єкти генерації, передачі та розподілу. Також РФ атакує газодобувну і газотранспортну інфраструктури.

Можемо констатувати, що росіяни продовжують політику енергетичного тероризму, всупереч усім міжнародним конвенціям. Ворог цілеспрямовано атакує цивільну критичну інфраструктуру, намагаючись позбавити українців і світла, і тепла, — каже Зайченко

Нове в "поведінці" російських дронів

Як пояснив Зайченко, зараз ворожі дрони б’ють згори. Удари готує російська розвідка.

Вони бачать, що у нас є перший рівень захисту, і перелаштували атаки на вертикальні удари за балістичною траєкторією. І тут вже актуальним стає другий рівень захисту – бетонні конструкції, які повністю закривають автотрансформатори, Віталій Зайченко

Як писав "Телеграф", раніше колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що питання захисту українських енергооб'єктів від "шахедів" та ракет зараз стоїть досить гостро. Він також пояснив, як працюють укриття для трансформаторів, чому деякі потужності неможливо захистити та яка російська зброя найнебезпечніша для енергетики.