Бьют сверху. Глава "Укрэнерго" объяснил опасность новой тактики россиян

Россияне изменили подход к ударам по энергетике, теперь все сложнее

С наступлением осени Россия активизировала удары по энергетике Украины, пытаясь лишить нас света и тепла. Россияне изменили тактику атак по сравнению с обстрелами в прошлом году.

Что нужно знать:

Россияне ищут все новые способы устроить блэкауты в Украине — в этом году враг сменил тактику

В октябре и ноябре РФ атакует не только объекты генерации, передачи и распределения электричества, но и газодобывающую и газотранспортную инфраструктуру

Враг корректирует свои удары, чтобы обойти первый уровень защиты энергообъектов

Как враг изменил тактику ударов по энергетике

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью "РБК-Украина". По его словам, в прошлом году россияне пытались поразить "все и везде", а сейчас они сосредотачиваются на отдельных регионах и отдельных энергообъектах. С помощью массовости применения средств поражения враг пытается пробить их защиту и пройти средства ПВО.

Виталий Зайченко

Этот подход усложняет оперативное возобновление энергоснабжения, в частности, в регионах, на которые были направлены эти массированные атаки. Но энергетики делают все возможное, работая фактически в круглосуточном режиме, Виталий Зайченко

Какие объекты энергетики сейчас атакует РФ

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" отметил, что в октябре и ноябре целями массированных ракетно-дроновых атак врага стали объекты генерации, передачи и распределения. Также РФ атакует газодобывающую и газотранспортную инфраструктуру.

Можем констатировать, что россияне продолжают политику энергетического терроризма вопреки всем международным конвенциям. Враг целенаправленно атакует гражданскую критическую инфраструктуру, пытаясь лишить украинцев и света и тепла, — говорит Зайченко

Новое в "поведении" российских дронов

Как пояснил Зайченко, сейчас вражеские дроны бьют сверху. Удары готовит российская разведка.

Они видят, что у нас есть первый уровень защиты, и перестроили атаки на вертикальные удары по баллистической траектории. И здесь уже актуальным становится второй уровень защиты – полностью закрывающие автотрансформаторы бетонные конструкции, Виталий Зайченко

Как писал "Телеграф", ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что вопрос защиты украинских энергообъектов от "шахедов" и ракет сейчас стоит достаточно остро. Он также объяснил, как работают укрытия для трансформаторов, почему некоторые мощности невозможно защитить и какое российское оружие наиболее опасно для энергетики.