"Ситуація близька до критичної": нардеп про світло та опалення в одній з областей

Цілий регіон занурився у хаотичні блекаути, де світло і тепло зникають одночасно, а діти роблять уроки при свічках

В одній з областей України склалася критична ситуація зі світлом та опаленням. Люди живуть без електрики, обігріваються гарячими цеглинами, а школярі роблять домашні завдання при свічках. Київ тільки почав відчувати, що таке відключення, а Сумщина живе так уже давно.

Що треба знати

Світло й тепло зникають одночасно, а графіки не виконуються

Регіон тримається на генераторах, які потребують палива

Інтернет і зв’язок працюють нестабільно

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура. Більше читайте у матеріалі: "Багато що замовчується": нардеп Качура про критичну ситуацію зі світлом на Сумщині, скандал із Міндічем та переговори з Росією".

Качура пояснив, що відключення у регіоні відбуваються хаотично, і люди не знають, коли саме зникне світло. І такі проблеми є не лише у Шостці — подібна ситуація спостерігається по всій області. За його словами, місцева влада намагається налагодити роботу систем, але багато важливих об’єктів працює на генераторах, а для цього потрібно багато палива. Він зазначив, що ці генератори зараз фактично тримають на собі роботу цілого регіону.

Качура також розповів, що у багатьох громадах виникають труднощі зі зв’язком. Через вимкнення електрики інтернет часто зникає, і діти вимушені шукати місця, де є хоча б слабкий сигнал, щоб зберегти домашні завдання. За його словами, школярі виконують уроки вдома при свічках, бо стабільного інтернету немає годинами.

Це нелюдські умови, які зараз є на моїй рідній Сумщині. У Києві люди тільки почали відчувати, що таке відключення, з якими Сумська область давно живе, каже депутат.

Він додав, що питання зв’язку вже обговорив із міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Нардеп зазначив, що мова йшла про покращення роботи базових станцій, а також мобільного й стаціонарного інтернету під час відключень.

Варто сказати, що фактично деякі державні служби не склали цей тест із власної роботоздатності на момент, коли була перша масована атака по Шостці. Треба розуміти, що все це буде продовжуватися, ситуація насправді близька до критичної, наголосив Олександр Качура.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нардеп зробив прогноз, коли закінчиться війна. Олександр Качура розповів про плани Кремля і про те, чого слід очікувати.