Ситуація катастрофічна: в Україні зникає врожай з не самої очевидної причини

Війна в Україні сильно вплинула на агросектор

Мобілізація в Україні призвела до дефіциту кадрів в агрокомпаніях. У виробників не вистачає рук для збирання врожаю. Через це його часом легше заорати, аніж збирати.

Про це експерти розповіли у коментарі "Телеграфу",

Детальніше читайте в матеріалі "Купуйте цибулю, поки вона не стала дорожчою за кавуни: стало відомо, що збільшить ціну ріпчастого овочу".

Так, коментуючи ситуацію зі збиранням цибулі, директор ФГ "ЛАН АГРО" Василь Сасько розповів, що ситуація з нестачею робочих рук зараз "катастрофічна".

Дуже важко з людьми зараз. Ручна праця треба, щоб збирали, але людей немає. Хлопців взагалі немає. Всіх забрали на війну, то дуже важко зазначив Сасько

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який продукт може скоро злетіти в ціні через обстріл.

Також раніше "Телеграф" розповідав про те, які причини нищили ціни на популярний продукт в Україні. Цінники обвалилися з 50-70 гривень минулого року до 5-7 гривень 2025 року.