"Слуга народу" Потураєв хоче нову коаліцію та Кабмін: що говорять у партії

Члени запропонованого Уряду повинні обстоювати загальнонаціональні, а не вузькополітичні чи партійні інтереси

У фракції "Слуга народу" хочуть створити новий уряд та коаліцію на тлі резонансного антикорупційного розслідування НАБУ та САП щодо діяльності, пов’язаної з Тимуром Міндічем.

Що потрібно знати:

Згідно з ініціативою, всі фігуранти розслідування НАБУ та САП у справі Міндіча мають бути усунені

Новий уряд Потураєв пропонує без партійних квот, із фахівців із підтвердженим досвідом

Мета ініціативи – відновити довіру громадян та зміцнити конституційний баланс

Відповідну інформацію було опубліковано на сторінці депутата Микити Потураєва. У заяві депутат закликає створити нову коаліцію національної стійкості за участю всіх проукраїнських сил у парламенті, щоб поновити довіру громадян та партнерів.

Важливо відзначити, що у партії "Телеграфу" наголосили, що це не заява фракції. За словами речника "Слуги народу" Юлії Палійчук, це заява окремих депутатів.

Водночас глава фракції Давид Арахамія зробив у своєму Teleram-каналі заяву, в якій, очевидно, натякнув на звернення Потураєва.

Верховна Рада звільнила скомпрометованих членів уряду. Дякую усім фракціям та групам за те, що знайшли порозуміння в питанні розблокування роботи парламенту і ухвалення рішень, які мали бути прийняті ще вчора. Ми підтримуємо ефективні дії НАБУ, САП, усієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією. В цьому наша позиція незмінна – винні мають нести покарання не залежно від статусів, чи посад. пише він.

Арахамія додав і щодо політичних оцінок, що "їх сьогодні прозвучало достатньо".

Що стосується політичних оцінок, то їх сьогодні прозвучало предостатньо. Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право. Однак зауважу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила. підсумував Арахамія.

Що пропонує Потураєв

У пості Потураєва вказується, що деякі представники фракції політичної партії "Слуга народу" заявляють про свою політичну позицію і пропонують такі кроки:

"Недоторканних" не повинно бути

"Всі без винятку фігуранти антикорупційного розслідування НАБУ та САП про діяльність злочинного угруповання під керівництвом Тимура Міндіча мають бути звільнені негайно. Якщо подальше розслідування виявить нових осіб з владними повноваженнями, причетними до діяльності цього угруповання — до них також мають бути застосовані жорсткі санкції, передбачені законодавством України", — пише нардеп.

Микита Потураєв. Фото: Facebook/Слуга народу

Повна підтримка НАБУ та САП

Потураєв пояснює, що всі органи державної влади, без винятку, мають сприяти НАБУ та САП у завершенні розслідування та передачі матеріалів до суду.

"Будь-які спроби тиску на антикорупційні органи, дискредитація їхньої роботи або штучне обмеження їхніх повноважень є неприйнятними та суперечать національним інтересам України", — йдеться у повідомленні.

Коаліція національної стійкості

Нардеп заявляє, що для відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави народні обранці закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями та групами у Верховній Раді України щодо створення коаліції національної стійкості.

"Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних та персональних пріоритетів, які можуть перешкодити такому об’єднанню", — зазначив депутат.

Скрін поста Микити Потураєва

Уряд національної стійкості – без партійних квот та кулуарних домовленостей.

Після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями та групами, які до неї увійдуть, щодо формування Уряду національної стійкості.

Такий Уряд має бути:

• сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей та "своїх людей",

• складений зі спеціалістів з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних галузях,

• орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високою корупцією.

Нардеп пояснив, що члени такого Уряду "мають відстоювати загальнонаціональні, а не вузькополітичні чи партійні інтереси і не використовувати посади як трамплін для майбутніх політичних кампаній".

Скрін поста Микити Потураєва

Конституційний баланс влади та зміцнення довіри до інституту Президента

Так званий "трикутник ", як пише Потураєв, тобто президент України – Верховна Рада України – Кабінет Міністрів України – має повернутися до рамок Конституції України та будуватися за принципами парламентсько-президентської республіки.

"Важливо, щоб діяльність Офісу президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик", — заявляє нардеп.

На завершення посту Потураєв додав, що він та інші нардепи, імена яких народний обранець не назвав, звертаються до громадянського суспільства, українських медіа, а також до наших міжнародних друзів та партнерів із закликом підтримати цю ініціативу.

Скрін посту Микити Потураєва

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Олександр Качура зробив свій прогноз, коли закінчиться війна в Україні.