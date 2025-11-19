"Слуга народа" Потураев хочет новую коалицию и Кабмин: что говорят в партии

Члены предлагаемого Правительства должны отстаивать общенациональные, а не узкополитические или партийные интересы

Во фракции "Слуга народа" хотят создать новое правительство и коалицию на фоне резонансного антикоррупционного расследования НАБУ и САП о деятельности, связанной с Тимуром Миндичем.

Что нужно знать:

Согласно инициативе, все фигуранты расследования НАБУ и САП по делу Миндича должны быть отстранены

Новое правительство Потураев предлагает без партийных квот, из специалистов с подтвержденным опытом

Цель инициативы — восстановить доверие граждан и укрепить конституционный баланс

Соответствующая информация была опубликована на странице депутата Никиты Потураева. В заявлении депутат призывает создать новую коалицию национальной устойчивости с участием всех проукраинских сил в парламенте, чтобы восстановить доверие граждан и партнеров.

Важно отметить, что в партии "Телеграфу" подчеркнули, что это не заявление фракции. По словам спикера "Слуги народа" Юлии Палийчук, это заявление отдельных депутатов.

В то же время глава фракции Давид Арахамия сделал в своем Teleram-канале заявление, в котором, очевидно, намекнул на обращение Потураева.

Верховная Рада уволила скомпрометированных членов правительства. Благодарю все фракции и группы за то, что нашли понимание в вопросе разблокирования работы парламента и принятия решений, которые должны были быть приняты еще вчера. Мы поддерживаем эффективные действия НАБУ, САП, всей антикоррупционной инфраструктуры по борьбе с коррупцией. В этом наша позиция неизменна – виновные должны нести наказание независимо от статусов или должностей пишет он.

Арахамия добавил и насчет политических оценок, что "их сегодня прозвучало предостаточно".

Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мнения по поводу ситуации в парламенте. Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако отмечу, что не следует воспринимать ее как позицию всей фракции. Потому что ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила подытожил Арахамия.

Что предлагает Потураев

В посте Потураева указывается, что некоторые представители фракции политической партии "Слуга народа", заявляют о своей политической позиции и предлагают следующие шаги:

"Неприкосновенных" не должно быть

"Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП о деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть уволены немедленно. Если дальнейшее расследование выявит новых лиц с властными полномочиями, причастными к деятельности этой группировки — к ним также должны быть применены жесткие санкции, предусмотренные законодательством Украины", — пишет нардеп.

Никита Потураев. Фото: Facebook/Слуга народа

Полная поддержка НАБУ и САП

Потураев поясняет, что все органы государственной власти, без исключения, должны содействовать НАБУ и САП в завершении расследования и передачи материалов в суд.

"Любые попытки давления на антикоррупционные органы, дискредитация их работы или искусственное ограничение их полномочий неприемлемы и противоречат национальным интересам Украины", — говорится в сообщении.

Коалиция национальной стойкости

Нардеп заявляет, что для возобновления доверия граждан Украины и наших международных партнеров к государству народные избранники призываем немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины о создании коалиции национальной устойчивости.

"Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению", — отметил депутат.

Скрин поста Никиты Потураева

Правительство национальной стойкости – без партийных квот и кулуарных договоренностей.

После формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, по формированию Правительства национальной устойчивости.

Такое Правительство должно быть:

• сформирован без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей",

• составлен из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих областях,

• ориентированный на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

Нардеп пояснил, что члены такого Правительства "должны отстаивать общенациональные, а не узкополитические или партийные интересы и не использовать занимаемые должности как трамплин для будущих политических кампаний".

Скрин поста Никиты Потураева

Конституционный баланс власти и укрепление доверия к институту Президента

Так называемый "треугольник", как пишет Потураев, т.е. президент Украины – Верховная Рада Украины – Кабинет Министров Украины – должны вернуться в рамки Конституции Украины и строиться по принципам парламентско-президентской республики.

"Важно, чтобы деятельность Офиса президента Украины была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам", — заявляет нардеп.

В завершение поста Потураев добавил, что он и другие нардепы, имена которых народный избранник не назвал, обращаются к гражданскому обществу, украинским медиа, а также к нашим международным друзьям и партнерам с призывом поддержать эту инициативу.

Скрин поста Никиты Потураева

